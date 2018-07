YouTube: Sebastián Yatra se une a Isabela Moner en "My only one" | VIDEO

El cantante y compositor colombiano Sebastián Yatra estrenó la balada "My only one", su primer tema en inglés en colaboración con la cantante y actriz estadounidense de ascendencia peruana Isabela Moner. El tema ya está disponible en YouTube.

El músico y la actriz juntaron sus voces para versionar la composición del intérprete colombiano. Durante las grabaciones, ambos generaron muy buena química.

Hay que recordar que Isabela Moner fue la protagonista de la última película de "Transformers" junto a Mark Wahlberg.

La versión en español de "My Only One", titulada "No hay nadie más", es una balada que logró encabezar la lista de iTunes en 10 países, así como las primeras posiciones de radio y digitales en toda Latinoamérica y España.

Sebastián Yatra, Isabela Moner - "My Only One". (Fuente: YouTube)

Además, el videoclip oficial de la canción en español superó los 385 millones de reproducciones y obtuvo el premio a Video del Año en los MTV Miaw 2018.