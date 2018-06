Perú Negro festejará sus 49 años con espectáculo "Mis raíces"

Así como todas las creaciones de Perú Negro, "Mis raíces" es el resultado de un trabajo de recuperación de las tradiciones afroperuanas a las que se le han agregado aires más actuales. Así lo afirma Eder Campos, director artístico de dicha asociación cultural y uno de los creadores del montaje, quien destaca que el espectáculo es también un homenaje a la trayectoria del elenco. “Estamos celebrando los 49 años de Perú Negro y qué mejor que tomar el nombre del primer disco de la agrupación para titular esta obra”, afirma.

Según Campos, serán 37 artistas que, a partir de danzas y cantos, contarán la historia de la comunidad afroperuana desde la esclavitud, pasando por el trabajo del campo y las manifestaciones religiosas que se le impusieron. Uno de los bailes que destacará será el toro mata, aquel con el que el prestigioso elenco nacional ganó el primer premio de su historia en el Festival Iberoamericano de la Danza y la Canción, realizado en Argentina en 1969.



Campos comenta: "Lo que sabemos de este baile es que solía ser un género aparte y que se cantaba y bailaba, así como ahora se hace con los festejos y marineras, pero que con el paso del tiempo se perdió. Fue mi bisabuela quien le entregó un caset a mi abuelo, Ronaldo Campos, uno de los fundadores de Perú Negro, en el que se escuchaba a alguien cantar un toro mata. Ese fue el inicio de una investigación financiada por el Estado y que concluyó con la creación de una coreografía. Esa música y baile son los que conocemos ahora".

ESPERADO REGRESO

"Mis raíces" –que se presentará en una función el 25 de julio, en el Gran Teatro Nacional– será un espectáculo único: allí se reunirán, luego de casi una década, tres personajes ilustres de la historia de Perú Negro. Entre ellos está Lalo Izquierdo, uno de los primeros integrantes de la agrupación, voz respetada y autorizada dentro de la investigación sobre la historia afroperuana. También estará Marco Campos, artista que sigue los pasos de su padre, Ronaldo Campos, recordado fundador de la agrupación. Pero quien más destaca es Rony Campos, actual director general de Perú Negro. A sus 54 años, él regresará a las tablas después de un año y medio de para. "Sufrí un infarto cerebral y aún no estoy del todo recuperado. Si bien todavía cojeo un poco, voy saliendo adelante gracias a la ilusión de volver a los escenarios. En esta ocasión nos hemos juntado con Lalo y Marco, quienes somos los más antiguos. He sido parte de Perú Negro desde que tenía 5 años y he conocido a todos, y aunque haré algo pequeño, me emociona estar frente al público nuevamente".



PARTE DE SU HISTORIA

Legado

El maestro Ronaldo Campos (Cañete, 1927- Lima, 2001) fue un reconocido zapateador y cajonero que en 1969 fundó Perú Negro. Aquí se lo ve dando indicaciones al elenco femenino de la compañía.

(Foto: Difusión)

Zapateo

Rony Campos, Óscar Villanueva, Aldo Borjas, Marcos Campos y Lucho Casanova en pleno zapateo. La fotografía data de los años 80 y fue tomada en la peña La Palizada, uno de los puntos culturales más importantes de la ciudad.

(Foto: Difusión)

Aniversario

En el 2015, para celebrar los 45 años de trayectoria ininterrumpida, Perú Negro cumplió dos presentaciones en el Teatro Municipal de Lima. Allí hicieron un repaso del amplio repertorio del elenco.

(Foto: Difusión)

DATOS

El espectáculo se viene preparando desde hace más de un año y ahora, en el Mes de la Cultura Afroperuana, entra a su última etapa de producción. Finalmente, el show se presentará el miércoles 25 de julio a las 8:30, p.m. en el Gran Teatro Nacional (Av. Javier Prado Este 2225, San Borja). Entradas en Teleticket.



"Mis raíces" es dirigido por Eder Campos, hijo del actual director general de Perú Negro, Rony Campos, y nieto de Ronaldo Campos, fundador de dicha asociación cultural.