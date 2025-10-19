Horóscopo de hoy, domingo 19 de octubre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de hoy, domingo 19 de octubre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de HOY, domingo 19 de octubre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: la relación mejora y los conflictos se resuelven con simpatía; el encanto mutuo favorece la armonía. Salud: podrá dormir bien. Sorpresa: promesa cumplida.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: tendrá una actitud que llamará la atención de personas de su entorno. Se avecina un romance. Salud: mejor no hacer esfuerzos. Sorpresa: secreto revelado.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: asuntos de dinero causarán roces en la pareja, pero una explicación a tiempo lo resolverá. Salud: la digestión mejorará. Sorpresa: visita sin aviso.

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: con una actitud comprensiva, logrará la esperada reconciliación o un nuevo romance. Salud: iniciará un chequeo. Sorpresa: cambio drástico.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: será mala idea conducirse con gestos egoístas; su pareja podría sentirse lastimada y querer alejarse. Salud: sus nervios se calmarán. Sorpresa: señal de prosperidad.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: momento propicio para resolver esos asuntos que siempre se eluden en la pareja. Salud: necesidad de hacer ejercicio. Sorpresa: se libera de un obstáculo.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: el encanto mutuo dejará atrás las discusiones y la pareja alcanzará la armonía. Salud: mejorará su alimentación. Sorpresa: incidente gracioso.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: la solidez de la pareja desactivará rumores y habladurías de gente maliciosa. Salud: una consulta no estará de más. Sorpresa: actitud seductora.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: se concretará el encuentro con la persona que desea conocer; cita romántica. Salud: practicará un nuevo deporte. Sorpresa: llega dinero extra.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: un diálogo a tiempo llevará a esa armonía que renueva una relación desgastada. Salud: alivio en dolor de espalda. Sorpresa: acción certera.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: se suavizará algún roce, la atracción renovará la calidez y el romance estará sólido. Salud: un chequeo será buena idea. Sorpresa: cambio de rumbo.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: una intromisión familiar no le hará nada bien a la pareja, pero los alejará con firmeza. Salud: estará cada día mejor. Sorpresa: obtiene dato valioso.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INVESTIGADORA Y SAGAZ PERO A VECES SE DETIENE EN DETALLES INTRASCENDENTES.

