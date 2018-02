Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy. Esto es lo que dice tu signo para este lunes 12 de febrero del 2018.

ARIES

(marzo 21- abril20)

Trabajo y negocios: cuando evalúe lo que falta para alcanzar sus metas, se llevará una agradable sorpresa. Amor: conviene dejar de lado su interés por controlar todo en la pareja; relájese.



TAURO

(abril21-mayo20)

Trabajo y negocios: las cosas marchan a un ritmo que no le conformarán. Hoy es mejor observar un bajo perfil. Amor: nueva actividad levanta el ánimo y mejora su desempeño en la intimidad.



GEMINIS

(mayo21-junio21)

Trabajo y negocios: una propuesta comercial le pondrá de mal humor por lo fantasiosa. Cambios drásticos. Amor: de seductor pasa a seducido. Le aguarda una cita que será inolvidable.



CANCER

(junio22-julio23)

Trabajo y negocios: un asunto delicado le sumirá en la preocupación pero un cambio tecnológico ayudará. Amor: alguien que le atrae le acerca una solución agradable a reiterado problema.



LEO

(julio24-agosto23)

Trabajo y negocios: le acercan demasiados datos; obtiene información pero nada que signifique una ventaja. Amor: un encuentro casual deriva en cálido romance que provoca momento inolvidable.



VIRGO

(agosto24-septiembre23)

Trabajo y negocios: su capacidad intuitiva le guiará en los compromisos pero evite los arreglos rápidos. Amor: una afinidad artística le revelará a su alma gemela. Surgirá inmediata armonía.



LIBRA

(septiembre24-octubre 22)

Trabajo y negocios: las condiciones para los negocios son favorables pero cierta pereza no ayudará. Amor: la armonía afectiva propone un clima repleto de seducción y conquista.



ESCORPIO

(octubre23-noviembre22)

Trabajo y negocios: un nuevo asociado valora su habilidad y le hace partícipe de una idea prometedora. Amor: no todo pasa por lo físico. Su mundo interior facilita el contacto íntimo.



SAGITARIO

(noviembre23-diciembre21)

Trabajo y negocios: personas mal intencionadas intentan dañar su imagen pero no lo lograrán. Amor: hace las paces y la seducción vuelve a la pareja; despertará envidia.



CAPRICORNIO

(diciembre22-enero20)

Trabajo y negocios: el día será mejor si se adapta a un cambio que llegará de modo imprevisto. Amor: habrá indicios de frialdad. Urge dialogar en pareja y revisar actitudes.



ACUARIO

(enero21-febrero19)

Trabajo y negocios: el día se presenta con dificultades. Supera los problemas pero llegan cambios. Amor: conoce a alguien que lo prefiere así como es. Armonía plena y entusiasmo.



PISCIS

(febrero20-marzo20)

Trabajo y negocios: su rica intuición capta lo que otros no ven. Un valioso hallazgo hará crecer su fama. Amor: contradicciones, quiere algo pero no quiere hacer el esfuerzo para conseguirlo.