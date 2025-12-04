La cuenta atrás para la Copa del Mundo de 2026, la mayor de la historia del fútbol, arranca este viernes en la ceremonia del sorteo en Washington-
Del 11 de junio al 19 de julio, 48 selecciones pugnarán a lo largo de Estados Unidos, México y Canadá por la corona que ostenta la Argentina de Lionel Messi desde su victoria en 2022 en Catar.
El viernes, el Mundial tomará forma en un espectáculo repleto de actuaciones e invitados especiales.
De los bombos saldrán 12 grupos de cuatro equipos en un proceso con restricciones y reglas nuevas que tiene como cabezas de serie a Argentina, campeona mundial y de América, y España, monarca europea.
A continuación, te compartimos los posibles ‘grupos de la muerte’, según la IA.
Opción 1:
- Francia
- Colombia
- Egipto
- Italia (en Repechaje, iría al Bombo 4)
Opción 2:
- Brasil
- Croacia
- Egipto
- Italia (en Repechaje, iría al Bombo 4)
Opción 3:
- España
- Uruguay
- Egipto
- Italia (en Repechaje, iría al Bombo 4)
Opción 4:
- Argentina
- Marruecos
- Noruega
- Italia (en Repechaje, iría al Bombo 4)
Opción 5:
- Alemania
- Uruguay
- Argelia
- Italia (en Repechaje, iría al Bombo 4)
