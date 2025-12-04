La cuenta atrás para la Copa del Mundo de 2026, la mayor de la historia del fútbol, arranca este viernes en la ceremonia del sorteo en Washington-

Del 11 de junio al 19 de julio, 48 selecciones pugnarán a lo largo de Estados Unidos, México y Canadá por la corona que ostenta la Argentina de Lionel Messi desde su victoria en 2022 en Catar.

El viernes, el Mundial tomará forma en un espectáculo repleto de actuaciones e invitados especiales.

De los bombos saldrán 12 grupos de cuatro equipos en un proceso con restricciones y reglas nuevas que tiene como cabezas de serie a Argentina, campeona mundial y de América, y España, monarca europea.

A continuación, te compartimos los posibles ‘grupos de la muerte’, según la IA.

Opción 1:

Francia

Colombia

Egipto

Italia (en Repechaje, iría al Bombo 4)

Opción 2:

Brasil

Croacia

Egipto

Italia (en Repechaje, iría al Bombo 4)

Opción 3:

España

Uruguay

Egipto

Italia (en Repechaje, iría al Bombo 4)

Opción 4:

Argentina

Marruecos

Noruega

Italia (en Repechaje, iría al Bombo 4)

Opción 5:

Alemania

Uruguay

Argelia

Italia (en Repechaje, iría al Bombo 4)