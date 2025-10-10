Redacción EC
Redacción EC

La selección peruana Sub 18 venció, este miércoles 9 de octubre, por 1-0 a su similar de Uruguay en condición de visitante en el Complejo Celeste de la AUF.

El cuadro nacional, dirigido por el profesor Carlos Silvestri, impuso condiciones y logró un importante resultado gracias al gol anotado por Jair Moretti a los 36′ minutos del segundo tiempo.

MIRAR | Canal TV para ver, Chile-Perú EN VIVO ONLINE y dónde lo pasan por streaming

Perú alineó con Fabrisio Mesías, Duham Ballumbrosio, Aitor León, Jussepi García, Rafael Guzmán, Francesco Andrealli, Jair Moretti, Braidy Paz, Piero Cari y Nicolás Rengifo.

De esta manera, La Bicolor Sub 18 cerró su gira internacional por Montevideo. En el primer partido amistoso, jugado el martes 7 de octubre, el seleccionado “Charrúa” venció 2-1 a Perú.

***************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC