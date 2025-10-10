La selección peruana Sub 18 venció, este miércoles 9 de octubre, por 1-0 a su similar de Uruguay en condición de visitante en el Complejo Celeste de la AUF.
El cuadro nacional, dirigido por el profesor Carlos Silvestri, impuso condiciones y logró un importante resultado gracias al gol anotado por Jair Moretti a los 36′ minutos del segundo tiempo.
MIRAR | Canal TV para ver, Chile-Perú EN VIVO ONLINE y dónde lo pasan por streaming
Perú alineó con Fabrisio Mesías, Duham Ballumbrosio, Aitor León, Jussepi García, Rafael Guzmán, Francesco Andrealli, Jair Moretti, Braidy Paz, Piero Cari y Nicolás Rengifo.
De esta manera, La Bicolor Sub 18 cerró su gira internacional por Montevideo. En el primer partido amistoso, jugado el martes 7 de octubre, el seleccionado “Charrúa” venció 2-1 a Perú.
***************
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
Contenido sugerido
Contenido GEC