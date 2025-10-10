Perú vs. Chile EN VIVO
Previa
La selección peruana se encuentra en un cambio regeneracional, al igual que su próximo rival; Chile. El equipo dirigido por Manuel Barreto, tendrá su primer reto luego de no clasificar al Mundial del 2026, al igual que La Roja, ambas selecciones ocuparon los últimos lugares de la tabla de posiciones en las Eliminatorias sudamericanas.
Previa
Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión del minuto a minuto del partido entre Perú y Chile por amistoso de la fecha FIFA.
Tanto Perú como Chile, llegan de caer en sus últimos partidos disputados. La selección peruana cayó en condición de local ante Paraguay por 1-0, mientras que, La Roja, cayó en su visita a Brasil por 3-0. Esto nos marca el mal momento que vienen atravesando ambas federaciones.