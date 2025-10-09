La selección peruana se encuentra en un cambio regeneracional, al igual que su próximo rival; Chile . El equipo dirigido por Manuel Barreto, tendrá su primer reto luego de no clasificar al Mundial del 2026 , al igual que La Roja, ambas selecciones ocuparon los últimos lugares de la tabla de posiciones en las Eliminatorias sudamericanas .

Tanto Perú como Chile, llegan de caer en sus últimos partidos disputados. La selección peruana cayó en condición de local ante Paraguay por 1-0, mientras que, La Roja, cayó en su visita a Brasil por 3-0. Esto nos marca el mal momento que vienen atravesando ambas federaciones.

Este amistoso, les servirá para ir colocando a nuevos futbolistas que los saquen del mal momento futbolístico. En Perú, Barreto optó por convocar a jugadores que nunca han vestido la camiseta de la selección nacional como por ejemplo: Felipe Chávez, Pedro Días, Cristian Carbajal, Anderson Villacorta, entre otros.

Repasa los horarios y canales de TV para ver el partido de Perú vs. Chile por amistoso de la fecha FIFA. / ARIC BECKER

Hora del partido de Perú vs. Chile

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Argentina, Brasi, Uruguay, Paraguay, Chile: 8:00 p.m.

¿A qué hora juega Perú vs. Chile HOY, en Perú?

La hora del partido entre Perú vs. Chile por partido amistoso de la fecha FIFA está programado para las 6:00 p.m. en horario peruano.

Perú vs. Chile EN VIVO por fecha FIFA desde Santiago.

¿A qué hora juega Chile ‘La Roja’ vs. Perú EN VIVO, en Chile?

El partido de Chile vs. Perú arrancará a las 8 de la noche en horario chileno . La Roja jugará su primer amistoso luego de las Eliminatorias.

Canal de TV para ver Perú vs. Chile EN VIVO

La transmisión del partido de Perú vs. Chile por la fecha FIFA será transmisitido en EXCLUSIVA por América TV, ATV y Movistar Deportes para todo el Perú. Por otro lado, en Chile podrás ver el partido de La Roja a través de ESPN y Disney+.

América TV ONLINE: Perú vs. Chile EN VIVO por fecha FIFA desde Santiago.

¿Cuándo juega Perú vs. Chile por amistoso FIFA?

El partido de Perú vs. Chile por amistoso de fecha FIFA se jugará el viernes 10 de octubre del 2025 en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Posibles alineaciones de Perú vs. Chile