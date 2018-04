El vicepresidente estadounidense Mike Pence prometió este viernes incrementar el aislamiento al régimen de Nicolás Maduro y anunció que su país busca impulsar "más sanciones" contra Venezuela. Además, dijo que Estados Unidos destinará 16 millones de dólares para ayudar a los venezolanos que huyen de la crisis.



Pence lamentó las condiciones humanitarias que viven los venezolanos, que sufren falta de alimentos y "persecución política", antes de acusar a Maduro de desatar "una ola de corrupción, crimen y miseria".

"El presidente Donald Trump me envió aquí con un mensaje muy simple (...) estamos con ustedes y estamos con ustedes para ver la libertad nuevamente, prosperar y poner fin a la crisis humanitaria", anunció Pence en la Cumbre de las Américas que se lleva a cabo en nuestra capital.



"Nicolás Maduro ha convertido la democracia en Venezuela en una dictadura y los líderes aquí reunidos lo saben (...) se ha privado de servicios básicos (a la población) de lo que una vez fue uno de los países más ricos de Sudámerica", señaló.



Buscamos "sanciones adicionales, más aislamiento y más presión diplomática, empezando en nuestro hemisferio, y también a lo ancho del mundo para reconocer que Venezuela es una dictadura", aseveró.



Mike Pence ofreció estas declaraciones tras reunirse con los opositores venezolanos Julio Borges (ex presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela), Antonio Ledezma (ex alcalde de Caracas), el coordinador político del partido Voluntad Popular (de Leopoldo López), Carlos Vecchio; y el ex alcalde del municipio caraqueño de El Hatillo, David Smolansky, en el exilio tras ser destituido por el Tribunal Supremo de Justicia el año pasado.

Mike Pence se reunió con Vecchio, Borges, Smolansky y Ledezma en la residencia el embajador de Estados Unidos en Lima. (Foto: AP/Karel Navarro) AP

Asimismo, el vicepresidente de Estados Unidos anunció que su país destinará US$ 16 millones como ayuda humanitaria, de los que canalizará una parte a través del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para ayudar a los venezolanos que han huido de la crisis en Venezuela y a las comunidades que los han recibido en Colombia y Brasil.



Esta ayuda se suma a otros cinco millones y medio concedidos con anterioridad.



"Seguiremos haciendo todo lo que esté en nuestra mano para apoyar a aquellos que han huido", dijo Pence.



La asistencia contribuirá a brindar a los venezolanos agua potable, insumos de higiene, medidas de acogida, protección frente a la violencia y la explotación, dijo por su parte el Departamento de Estado en un comunicado.



Fuente: Agencias