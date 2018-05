Netanyahu saluda decisión "valiente" de Trump sobre acuerdo nuclear con Irán

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, felicitó el martes al presidente estadounidense, Donald Trump, por su decisión de abandonar el pacto nuclear con Irán y volver a imponer sanciones a ese país, inmediatamente después de que este lo anunciara en una intervención televisada.

"El presidente Trump ha tomado una decisión valiente", dijo Netanyahu, que agradeció en nombre de todos los israelíes las medidas del presidente estadounidense "para frenar la actitud agresiva de Irán".

Israel apoya "totalmente" la decisión del presidente Trump de "rechazar el desastroso acuerdo nuclear" con la República Islámica, dijo Netanyahu en un discurso difundido por la televisión estatal israelí después del anuncio de Trump.



Netanyahu recordó que se opuso al acuerdo "desde el principio" porque "no sólo este acuerdo bloquea la vía a Irán hacia la bomba, sino que abre la vía hacia un arsenal completo de bombas nucleares, y ello en unos años".



Afirmó que el cese progresivo de las sanciones que acompañan el acuerdo produjo "resultados desastrosos".



"El acuerdo no hizo retroceder el riesgo de guerra, lo acercó, el acuerdo no limitó la actuación agresiva de Irán, lo aumentó formidablemente" en toda la región, declaró.

Por otro lado, el Ejército de Israel advirtió que se encuentra en "alerta alta ante un ataque" y ha instruido a los residentes de los Altos el Golán -territorio sirio ocupado y anexionado- a que permanezcan alerta "tras identificar actividad irregular de las fuerzas iraníes en Siria".



"El Ejército ha decidido cambiar las instrucciones de protección de civiles en los Altos del Golán y ha ordenado a las autoridades locales que desbloqueen y preparen los refugios en el área. El público israelí debe estar atento a las instrucciones que darán las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) si fuera necesario", dice la nota, y añade que se han desplegado sistemas defensivos.



El Ejército "está preparado para varios escenarios y advierte de que cualquier agresión contra Israel recibirá una respuesta severa", concluye el escrito castrense.

Horas antes, el primer ministro israelí acusó a Irán de querer desplegar "armas muy peligrosas" en Siria, donde Teherán apoya al régimen, para destruir Israel.



Israel acusa también a Irán, su enemigo jurado, de reforzar su presencia en la vecina Siria, donde el ejército israelí ha llevado a cabo incursiones mortales contra objetivos iraníes, según Teherán.



"El régimen de Teherán (...) busca ahora desplegar armas muy peligrosas en Siria con el objetivo de destruirnos", declaró Netanyahu al término de una cumbre trilateral en Nicosia con el presidente chipriota, Nicos Anastasiades, y el primer ministro griego, Alexis Tsipras.



Netanyahu afirmó estas últimas semanas que Israel no permitiría a Irán establecerse militarmente en Siria, en guerra desde 2011.



Israel fue acusada por el régimen de Bashar al Asad de haber llevado a cabo incursiones en territorio sirio, especialmente el 9 y 30 de abril, que provocaron la muerte de militares iraníes y sirios. Israel no reivindicó esos ataques.



