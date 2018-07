Uno de los abogados de Donald Trump, Michael Cohen, grabó sin su consentimiento una conversación durante la cual ambos hablan de un pago a una ex modelo de Playboy con la que el presidente de Estados Unidos supuestamente tuvo una relación, dijo el viernes The New York Times.



La grabación fue incautada por los investigadores del FBI durante una requisa de las oficinas del abogado, fiel consejero de Trump, detalló el diario.



El informe de The New York Times detalla que Cohen grabó una conversación con Trump, entonces candidato presidencial republicano, en la que discutieron pagos a la ex modelo de Playboy, Karen McDougal, quien asegura haber tenido una aventura con Trump.



The New York Times, citando abogados y otras personas familiarizadas con la grabación, dijo que el FBI confiscó la grabación este año durante una redada en la oficina de Cohen.



McDougal, una modelo de la revista erótica Playboy, asegura que tuvo una aventura de varios meses con el presidente Trump hace más de diez años.



Michael Cohen, abogado de Trump. (Foto: Reuters)

Karen McDougal señala que vendió su historia a la empresa American Media Inc., dueña del diario National Enquirer, antes de las elecciones para que sea publicada, pero el medio decidió no hacerlo. Referido periódico le habría pagado US$150,000 por su historia, pero ahora ella quiere romper ese acuerdo.



McDougal presentó una demanda contra la empresa en marzo. Ella indicó que el medio no 'actuó solo' sino que, detrás de ese pago, estaba el abogado Michael Cohen, tildado como el 'solucionador de problemas de Trump'.



"American Media celebró el acuerdo con la Sra. McDougal en coordinación con Michael Cohen, un agente de la campaña de Trump, y con el propósito de influir en las elecciones presidenciales de 2016", alega la demanda.



Los primeros indicios de esta historia fueron conocidos cuando el 4 de noviembre de 2016, días antes de las elecciones que Trump ganó, The Wall Street Journal publicó una historia que decía que American Media Inc había pagado US$150,000 a la ex modelo. El contrato, según el reporte de este medio, no obligaba al National Enquirer a publicar la historia y sí requería el silencio total de McDougal.



En febrero de 2018, The New Yorker publicó un artículo que hace referencia a un documento que McDougal escribió sobre el presunto romance, que un amigo proporcionó a la revista y McDougal confirmó.



Un vocero de American Media Inc. declaró a CNN que la modelo "ha tenido la libertad de responder a las preguntas de la prensa sobre su relación con el presidente Trump desde 2016" y que la compañía no la había "silenciado". Pero en su denuncia, McDougal dice que el medio la amenazó con "ruina financiera" si hablaba de su historia con otros medios.



La Casa Blanca ha negado la historia.



Fuente: AFP/Univisión