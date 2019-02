Quién es Fabiana Rosales, la joven periodista que enamoró a Juan Guaidó | FOTOS

¿Quién es Fabiana Rosales? Conoce a la esposa de Juan Guaidó que podría ser la próxima primera drama de Venezuela | Fabiana Rosales es la esposa de Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional (Parlamento de mayoría opositora) y el autoproclamado "presidente encargado de Venezuela" que busca la salida del poder del mandatario Nicolás Maduro. Rosales es también una influencer y desde ya, una celebridad en toda la región.

Con más de 210.000 seguidores en Instagram, Rosales revoluciona las redes sociales con sus mensajes a favor de la lucha por los derechos del pueblo venezolano. También desde Twitter, la también periodista suele pedir apoyo a la causa de su esposo y de los venezolanos contrarios al régimen de Maduro.

Biografía de Fabiana Rosales

Fabiana Rosales nació en el estado de Mérida (Venezuela) y actualmente tiene 26 años. Fue criada en un pequeño pueblo, del que era monaguilla de la iglesia local, y como la comunicación siempre fue lo suyo, se licenció en Periodismo y Comunicación Social en 2013 por la Universidad Rafael Belloso Chabín.

Luego de graduarse, se mudó a Caracas, donde trabajó en la Asamblea Nacional y participó en diversas acciones relacionadas con los derechos humanos. Desde hace seis años es miembro del partido político de su esposo, Voluntad Popular.

"Así llegaron los 26. Solo puedo darle gracias a Dios por todas las bendiciones que recibo día a día. Por tener a mi hija a mi lado y por darme la familia que siempre soñé", escribió recientemente en sus redes sociales, cuando cumplió los 26 años.

La familia de Fabiana Rosales y Juan Guaidó

Sobre su profesión, Rosales ha comentado públicamente que "ser periodista en tiempos de dictadura, donde decir la verdad o pensar diferente es un delito, no es nada sencillo, pero ser periodista y saber que estamos del lado correcto de la historia para lograr una mejor Venezuela, es tan gratificante que espanta todos los miedos".

Rosales se presenta como una mujer natural, sencilla, sin retoques, sin operaciones y sin demasiada impostura, Fabiana nutre sus redes con fotos familiares junto a su esposo y su hija, Miranda Eugenia, que el próximo 17 de mayo cumplirá 2 años. También publica fotos donde ejerce su profesión y en las que reivindica el derecho de todos los venezolanos a la libertad.

Fabiana también es buena amiga de Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, y es amante de los animales y la vida sana.

El mensaje de Fabiana Rosales

La noche del martes 22 de enero, Fabiana Rosales hizo un llamado a los militares venezolanos para que “cumplan con su deber” y no disparen a los ciudadanos en medio de la nueva crisis política en el país. El video fue compartido en sus redes sociales y fue dirigido a las madres, esposas e hijas de la familia militar.

“Yo soy la esposa de Juan Guaidó, un líder civil. Y no podría pretender ponerme en tu lugar”, se presentó en el video. “Solo tú conoces los sacrificios detrás de tantos factores que hay para un ascenso, la designación de un puesto o de alguna misión”, agregó.

La periodista explicó su papel como madre y esposa, intentando compararse con el resto de las mujeres, hermanas e hijas de los militares: “Al igual que en tu vida, en la mía hay un hombre que decidió hacer lo que considera correcto, a pesar de los riesgos y peligros que esa decisión involucra. Tú has sido testigo de cómo su vida, la tuya y la de tu familia se ha visto condicionada en los últimos años”, confesó.

Asimismo, cuestionó el desprestigio al que estaban sometidos todos los militares: “¿Te parece justo que un gobierno haya ensuciado la reputación y el prestigio del uniforme al punto que ya no lo quieran usar en público?”.

Rosales hizo algo similar el 13 de enero pasado, cuando denunció la detención de su esposo por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Juan Guaidó fue liberado poco después y hoy como pareja permanecen en la semiclandestinidad.

En similar, el domingo 27 de enero, compartió un nuevo mensaje, esta vez dirigido a las esposas, novias, madres e hijas de los militares para que los invisten a no ser parte de la represión.

"Les hablé con el corazón, les dije lo que sentía, uno tiene que ser esa voz. Yo me quería dirigir a esas mamás, a esas esposas, que los quieren ver bien libres. Tal vez ellas son el último empujón para verlos en el lado correcto”, declaró al periodista César Miguel Rondón a través de una conexión en vivo por Instagram.

“Tal vez sus hijas dicen 'papi, no lo hagas más, me podrías haber matado a mí' (...) Yo creo que este es el momento de que todos participemos. Es el momento, no habrá un después, es ahora. Tienen que enaltecer ese uniforme, no puede ser que una chapa y un arma en este país causen terror", agregó Rosales, cuyos mensajes están haciéndose cada vez más comunes.



Si finalmente hay nuevas elecciones en Venezuela, como reclama parte de la comunidad internacional, Fabiana Rosales podría convertirse en la próxima primera dama del país.