Hace unas semanas fue presentado el informe Pulso de la democracia, del Latin American Public Opinion Project (LAPOP), que desde 2004 presenta información sobre las percepciones ciudadanas en cuanto al funcionamiento de nuestras democracias, cubriendo todos los países de las Américas. El informe de 2026 incluye información de 21 países encuestados entre julio de 2025 y julio de 2026. El informe anterior, de 2023, llamó la atención por expresar el más alto nivel de pesimismo respecto al funcionamiento de la economía y uno de los más bajos niveles de apoyo a la democracia registrados hasta ese momento. La buena noticia es que los resultados de 2026 muestran una mejora en ambos indicadores: más en lo económico, modesta en lo político. En nuestro país hay una fuerte caída en el pesimismo económico, pero somos uno de los pocos países donde no mejoró el apoyo a la democracia (junto a Ecuador). Como suele verse en mediciones internacionales, aparecemos como el país con los menores niveles de confianza en el Congreso (por debajo de Paraguay y Ecuador) o en la Corte Suprema (por debajo de Ecuador y Bolivia; cabe destacar que la encuesta en Perú se aplicó entre octubre y diciembre de 2025, durante el breve gobierno de José Jerí).

El informe registra también algunas mejoras en otros frentes, como en las tasas de victimización ante crímenes o los niveles de percepción de inseguridad en los barrios, pero nuestro país sigue siendo uno de los que registran las tasas más altas en ambos indicadores (junto a Ecuador y Honduras). También hay mejoras en cuanto a una reducción importante en la intención de emigrar, aunque el endurecimiento de las políticas antiinmigración también puede estar teniendo algún efecto.

El informe incluye también datos muy interesantes referidos a asuntos de política internacional; se muestra que, en las Américas, se confía, en promedio, más en el gobierno chino que en el de los Estados Unidos, cambiando el patrón registrado en 2021 y 2023. Ciertamente, se registra mucha variación entre nuestros países; la confianza relativa en los EE. UU. es más alta en República Dominicana, Costa Rica y Honduras, mientras que la misma en China es más alta en Haití, México o Nicaragua. En Perú también se confía más en China (doce puntos porcentuales de diferencia, 51 frente a 39%). En general, la confianza en los Estados Unidos resulta mayor entre los hombres, los adultos jóvenes, quienes tienen mejor posición socioeconómica y entre quienes se identifican con la derecha.

El informe 2026 incluye, por primera vez, información sobre Cuba. Los problemas económicos son los que más preocupan a los ciudadanos; además, un 86% de los encuestados declara haber sufrido cortes de electricidad diariamente durante el último mes, y un 83% haber sufrido interrupción en el servicio de agua de manera diaria o varias veces por semana. El 74% atribuye al gobierno cubano la responsabilidad de la crisis actual, y solo un 16% se la atribuye a los Estados Unidos. En el caso de una intervención militar de este país, los cubanos consideran que un 43% apoyaría la misma y solo un 15% estaría en contra. Finalmente, la encuesta en Cuba muestra que el 69% considera más importante priorizar la recuperación económica y mejorar las condiciones de vida, mientras que solo un 31% considera prioritario lograr una mayor apertura política.