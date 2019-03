El Ministerio de Salud (Minsa) anunció que este año ampliará la modalidad de atención primaria para el tratamiento de trastornos mentales. Según informó a este Diario, para el 2021 habrá 281 centros de salud mental comunitaria en el país. Hoy existen 103 establecimientos de este tipo.

Dicha estrategia forma parte del Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental comunitaria correspondiente al período 2018-2021, que establece una metodología más eficaz para el tratamiento de estos males, y que está centrada en la participación activa de las familias y comunidades donde viven los pacientes.

— Nuevo esquema —

Este enfoque ya se aplica en algunos países desarrollados y ayuda más a la recuperación de las personas en comparación con el internamiento en sanatorios, explica Yuri Cutipé, director ejecutivo de la Dirección de Salud Mental del Minsa.

“Las hospitalizaciones prolongadas no solo son costosas, también son innecesarias. No contribuyen a la recuperación de los pacientes. Para la medicina moderna no tienen sentido porque atentan contra los derechos de las personas”, explica.

En el 2019 –según el funcionario–, el Minsa abrirá 50 nuevos centros comunitarios y 40 hogares protegidos de salud mental, albergues destinados a reemplazar el internamiento en hospitales psiquiátricos como el Víctor Larco Herrera, ubicado en el distrito de Magdalena.

Cutipé añade que los hospitales psiquiátricos serían cerrados cuando la cobertura primaria alcance a todo el país. “Los internamientos se requieren solo en algunos casos. Estos no deben pasar las cuatro semanas y pueden hacerse en hospitales generales”, comenta.

Según un estudio presentado esta semana por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y el Banco Mundial, en el Perú los centros de salud mental comunitarios lograron en menos de dos años adquirir ventajas en costo y beneficio para el tratamiento de enfermedades mentales frente al modelo tradicional basado en hospitales especializados.

El Minsa estima que cada año uno de cada cinco peruanos es afectado por algún tipo de trastorno mental.

