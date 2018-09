Restablecen el tránsito en el corredor minero de Las Bambas

Unos 240 agentes de la Policía Nacional restablecieron el tránsito de vehículos en el corredor vial Apurímac-Cusco-Arequipa (conocido también como corredor minero), luego de que este fuera bloqueado desde el 22 de agosto en dos sectores adyacentes a la mina Las Bambas.



El sábado último, el Ejecutivo declaró el estado de emergencia por 30 días a lo largo de los 480 kilómetros de la vía. Tras ello, durante el domingo por la tarde el personal policial fue desplegado en dos puntos críticos: el sector de Yavi Yavi (distrito de Santo Tomás) y en el distrito de Velille. Ambas localidades se ubican en la provincia de Chumbivilcas (Cusco).



En el primer punto, unos 70 comuneros de Fuerabamba (comunidad apurimeña que pertenece a la zona de influencia de Las Bambas) habían bloqueado la ruta con piedras y palos, e incluso cavaron zanjas para impedir el paso de los camiones que transportan el mineral desde la mina. Una situación similar se registró en Velille.



El coronel PNP Wilfredo Mar Pérez, jefe de la Región Policial Cusco, explicó a El Comercio que, además de desbloquear la vía, la policía procedió a tapar 12 zanjas para permitir el paso de hasta 230 vehículos entre el domingo y ayer por la tarde. “Sin embargo, hoy [ayer] llegaron 100 efectivos del Ejército para reforzar el resguardo. La situación aún es bastante tensa a lo largo de la vía”, dijo.



—Posiciones—

Las comunidades locales iniciaron la protesta porque

–aseguran– la reclasificación de la ruta (que en mayo pasó de vía regional a vía nacional) afectó varias propiedades comunales. También consideraron que así el Gobierno priorizaba el uso de la carretera a favor de la empresa minera MMG Las Bambas.



La consejera regional de Apurímac, Evelin Cavero, solicitó ayer que el Ejecutivo establezca una plataforma de diálogo, a fin de restituir el orden en el corredor.



Pastor Paredes, director general de Asuntos Socioambientales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó a este Diario que en años anteriores la compañía minera “no hizo de manera adecuada” el reconocimiento de las afectaciones prediales en la zona. “La empresa pagó, pero ese pago no implicaba una transferencia de la propiedad de los terrenos a favor de MMG o de los gobiernos regionales”, indicó.



El funcionario precisó que como resultado no existió “un convenio entre MMG y los gobiernos regionales [de Cusco y Apurímac] para gestionar la carretera”. Recordó que en mayo pasado la ruta fue reclasificada como vía nacional –precisamente– para que el ministerio pueda asumir la gestión y el saneamiento del corredor vial.

Ante ello, MMG Las Bambas respondió: “Conforme a la legislación vigente las vías públicas deben ser administradas por el nivel de gobierno correspondiente, ya sea local, regional o nacional”. Sobre la reapertura de la vía señaló que reitera su invocación al diálogo “como único mecanismo para promover la paz social”.



Paredes también anunció que esta semana viajará un equipo del MTC a la zona para conversar con los dirigentes. En esta ocasión, dijo, no participarán los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo, quienes asesoraban legalmente a los comuneros y habrían coordinado las acciones de protesta. “Yo me he reunido con ellos hace seis semanas, a solicitud suya, y les he explicado el proceso [...]. No comparto los mecanismos que usan de azuzar a la gente para el bloqueo de las carreteras [...]. Creo que la información que les transmito como abogados no llega bien a las comunidades”, afirmó.

En tanto, el estado de emergencia continuará en el plazo previsto.