Horóscopo de hoy, lunes 29 de diciembre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de HOY, lunes 29 de diciembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: parecerá que hay desvíos, pero todo indicará que las metas se mantienen cerca. Amor: le harán notar que alguien posee una afinidad que expresará en un encuentro.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: su capacidad de liderazgo será crucial para dar confianza y alcanzar el éxito. Amor: surgirá una propuesta en la pareja que implica cambios que serían poco felices.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: llegará el esperado refuerzo financiero para continuar con los proyectos. Amor: en la pareja habrá insistencia con un asunto que no está resuelto pero le molesta.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: con habilidad cerrará negocios complicados y le asegurará un mejor puesto. Amor: por gestos y actitudes, la pareja renace y se encamina hacia un nuevo comienzo.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: podría arriesgar dinero y posición si decide apoyar a gente que es poco confiable. Amor: un encuentro fortuito le llenará de expectativas por una nueva relación.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: habrá demoras en llegar los beneficios, pero una puerta se abrirá. Amor: desplegará su fuerte encanto y la calidez que ha menguado comenzará a recuperarse.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: si deja atrás prácticas obsoletas, los ingresos comenzarán a crecer. Amor: el entorno quedará desconcertado cuando noten su irresistible encanto.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: ciertos gastos le obligarán a revisar todas las cuentas involucradas. Amor: llega el momento más propicio para conocer gente y generar una relación.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: la exigencia laboral aumenta pero el avance no se notará. Amor: el miedo al rechazo será paralizante, pero su corazón expresará lo que siente.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: un plan se revelará exitoso si ignora a gente con mala intención. Amor: un acercamiento se convertirá en algo más y pasará a ser una cálida relación.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: llegarán colegas que facilitan la creación o cambios en los proyectos nuevos. Amor: la excesiva influencia de terceros será una traba para la armonía de la pareja.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: algunos resultados causarán fastidio y desazón; le costará aceptar errores. Amor: momento especial para los que están en la búsqueda de nueva pareja o romances.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DEFENSORA DE LAS CAUSAS JUSTAS. NO ADMITE LA ARBITRARIEDAD NI LA INJUSTICIA.

