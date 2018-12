Arequipa: primera bebe nacida en Navidad y de padres venezolanos recibirá el DNI

Carleidys Mariana Delgado Zambrano (20) y Víctor José Contreras Colmenares (21) son migrantes venezolanos que llegaron al Perú en busca de darle un mejor futuro a su primera hija, quien nació en esta Navidad. La pequeña vino al mundo a las 00:02 a.m., en el hospital regional Honorio Delgado de la ciudad de Arequipa.

Sus padres están felices pero a la vez preocupados por la situación legal de su primogénita. Víctor llegó hace seis meses a Arequipa y Carleidys hace tres. Ambos no cuentan con el Permiso Temporal de Permanencia (PTP), documento que les facilita a los migrantes obtener un trabajo, estudiar y acceder a diversos servicios en el país.

Víctor espera que su situación no perjudique el registro de su hija. El caso de estos padres no es el único, al menos otras dos ciudadanas venezolanas en igual condición dieron a luz durante Navidad en el Honorio Delgado.

El director del hospital, Milton Jiménez Bengoa, indicó que los padres recibirán el certificado de nacido vivo de su hija, un documento esencial para que realicen cualquier trámite a favor de la menor. Con ello le crearán su primera historia clínica para que reciba las atenciones, los controles y las vacunas.

“La pareja (venezolana) debe contar con un Seguro Integral de Salud (SIS) de transeúnte y por ello no se le cobrará nada por la atención que recibieron. Servicio social se encargará de no desamparar a la familia. En el caso de la bebe, sí le corresponde su SIS como cualquier otro niño”, indicó Jiménez.

Con el certificado de nacido vivo, los padres podrán tramitar el acta de nacimiento para que luego obtenga el Documento Nacional de Identidad (DNI) y sea reconocida como ciudadana peruana. El jefe regional de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), Walter Aguirre, dijo a El Comercio que los padres solo tienen que llevar su cédula de identidad o pasaporte.

“El PTP no es requisito para tramitar el DNI. Nosotros no estamos reconociendo a los padres, estamos reconociendo a una menor nacida dentro del territorio peruano. Es más, no es obligatorio que vayan ambos padres, la madre sola puede registrarla. El trámite es gratuito”, agregó Aguirre.

Por su parte el jefe zonal de Migraciones Arequipa, Luis Alberto Ramos, explicó que ante Migraciones los padres venezolanos -por tener una hija nacida en Perú- adquieren la condición de familiares de un ciudadano peruano. Con ello obtienen la calidad migratoria; familiar de residente.

“Los padres tendrán más estabilidad en el país, pero tienen que tramitar de todas maneras su PTP. Luego, con el DNI de su hija tiene que realizar el trámite ante Migraciones para adquirir su nueva condición. Ahora ellos adquieren otro estatus”, puntualizó.

Carleidys y Víctor están a la espera de que den de alta a su pequeña para iniciar el trámite de su registro de identidad como peruana.

