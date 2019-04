Martens sobre enfoque de género: "El fallo de la Corte Suprema es un gran avance"

La ex ministra de Educación, Marilú Martens, opinó que la decisión de la Corte Suprema de declarar infundada la demanda de acción popular interpuesta por el colectivo Padres En Acción contra el enfoque de género del Currículo Nacional de Educación, es un gran avance para el desarrollo de la educación del país.

Martens aseguró que la implementación del enfoque de género en el currículo escolar sí favorecerá a erradicar "actitudes violentas y machistas que hoy se traducen en 45 feminicidios".

"Para mí es un gran avance el fallo de la Corte Suprema porque esto lo iniciamos en mi gestión y siempre nos mantuvimos firmes, después de un largo camino hemos llegado a un gran resultado. El enfoque de género busca también el respeto por las diferencias y la valoración por las personas sea hombre o mujer para que puedan realizar sus proyectos de vida sin ninguna limitación ni prejuicio", dijo a El Comercio.



Marilú Martens indicó que, ante la información brindada por algunos colectivos de padres que aseguran que el enfoque de género busca "homosexualizar a los estudiantes", es necesario que el Minedu realice charlas con los padres de familia para que se les aclare en qué consiste verdaderamente el enfoque de género.



"Es importante aclarar que todas esas informaciones de los que lideran estos colectivos son falsas. La homosexualidad no se aprende, no se enseña, me gustaría que alguien diga si es heterosexual o homosexual porque en el colegio le enseñaron, lo que sí se enseña es la violencia y el machismo. Pediría a los padres de familia hoy día que pidan al Minedu que abra espacios de diálogo para que ellos puedan tener la claridad de lo que el Minedu dice", agregó.



La ex ministra de Educación también resaltó la necesidad de la enseñanza de educación sexual en los colegios del país, para evitar embarazos no deseados y salvaguardar la salud de los adolescentes.



"Con la educación sexual, primero, empiezan a reconocer sus derechos y a que no deben ser vulnerados. La educación es lo más poderoso que tenemos para vencer los sustentos demagógicos basados en miedo, ignorancia y que aprovechan preocupaciones genuinas de los padres sobre sus hijos", concluyó.