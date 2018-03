"Yo parto de la premisa de que un profesional no ha plagiado"

Durante las últimas semanas, el Ministerio de Educación (Minedu) estuvo en el ojo público tras la destitución de la jefa de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) por varias acusaciones de plagio. El ministro Idel Vexler respondió a El Comercio sobre ese tema y sobre el próximo inicio del año escolar.

—¿No fue contraproducente nombrar a Luna Victoria jefa de la Sunedu cuando tenía vínculos con Orlando Velásquez, ex presidente de la extinta Asamblea Nacional de Rectores (ANR), que criticó ferozmente la reforma?



No, porque la doctora Luna Victoria cumplía todos los requisitos de ley para ser superintendenta y tenía una trayectoria profesional impecable. [Que tenga vínculos con Velásquez] no implicaba que no haya estado comprometida con la reforma.

—Sobre los casos de presunto plagio de Luna Victoria, usted dijo que la procuraduría del Minedu había iniciado una investigación.



Hizo un informe y me imagino que ya lo ha dirigido al Ministerio Público.

—¿Concluyó que hubo plagio?



No lo puedo afirmar porque eso requiere una investigación más allá de lo que la procuraduría puede hacer. Ojo: se dejó sin efecto la designación [de Luna Victoria] no porque se validaron las acusaciones de plagio, sino porque se creó un clima de desconfianza en la comunidad académica.

—¿No fue por presión?



No. Fue porque creíamos que en esas condiciones no iba a poder realizar un buen trabajo en la Sunedu. Consideramos pertinente pedirle la renuncia, pero como esto no sucedió, se dejó sin efecto su nombramiento.

— ¿Se arrepiente de haberla nombrado? ¿No cree que tiene responsabilidad política sobre el caso de Luna Victoria?



No. Mire, yo no tengo por qué estar evaluando los documentos [académicos] de los candidatos [a la jefatura de la Sunedu].

—Es importante si se trata de quien conducirá la reforma universitaria.



Pero no se trata de la reforma, sino de cualquier profesión. Yo parto de la premisa de que un profesional no ha recurrido al plagio.

—Martín Benavides, vicepresidente del consejo directivo de la Sunedu, es hoy el superintendente interino. ¿Hasta cuándo estará a cargo?



No sé hasta cuándo, pero van a ser algunas semanas.

—¿No lo ratificaría como titular?



Puede ser una alternativa. También hay otros candidatos.

—¿Revisará sus tesis académicas?



[Risas] La tarea va a ser un poco más compleja, pero me genera curiosidad que se tenga que llegar a este tipo de detalle para la selección de la persona.

—El 20 de febrero, usted se reunió con César Acuña en un restaurante, lo cual fue muy criticado. ¿Podría usted contarnos de qué se trató esta reunión?



Hablamos de los maestros, de qué contenidos deben tocarse en una educación moderna [...] Él es un dirigente político. Yo me reúno con varios dirigentes políticos, con académicos. Fue en un lugar totalmente público; no me escondí.



—Pero no todos los dirigentes políticos son dueños de universidades que buscan su licenciamiento.



No intervengo en esos procesos. El resto de especulaciones las rechazo.

—Entonces, ¿no habrá un licenciamiento ‘express’ de las universidades del señor Acuña?



No hay que prejuzgar. Si San Marcos, La Cantuta, César Vallejo o cualquier universidad equis cumple los requisitos, debe licenciarse.

—El Poder Judicial dejó al voto las apelaciones del Minedu y del colectivo Padres en Acción (PEA) sobre un texto referido al enfoque de género del currículo, que fue previamente evaluado. PEA pide que se elimine toda la guía. ¿Qué hará el sector si el fallo le es desfavorable?



No creo que eso se produzca. Sería un terrible error del Poder Judicial. Confío en que los jueces van a respetar la prerrogativa del ministerio [de definir los contenidos del currículo].

—¿Cuándo estarán listos los cambios en el currículo que anunció el año pasado?



En menos de un mes deben ponerse a consulta pública estos cambios.

—¿Reitera que se mantendrá el enfoque de género tras los cambios?



Se mantiene.

—En entrevista reciente, usted afirmó que cualquier cambio relacionado a la educación sexual en el currículo “lo ha conversado con muchos colectivos y la mayoría está de acuerdo”. ¿Qué colectivos son?



Colectivos con nombre propio no le puedo decir porque hasta el momento no he citado [a nadie]. Me refiero a que he conversado con personalidades y educadores; y públicamente lo he dicho en todas mis entrevistas y nadie ha estado en desacuerdo. [Nota: Esta entrevista se realizó ayer por la mañana, antes de que se hiciera pública la medida cautelar sobre el currículo].

—A puertas del inicio del año escolar 2018, el Sutep pidió que este se postergue debido a problemas en la infraestructura educativa del país.



Esa declaración fue inoportuna. Esperaba más bien que me ayudaran a trabajar intensamente en el inicio del año escolar, que indefectiblemente se dará este lunes 12 de marzo.

—¿Cuán deficiente es la infraestructura educativa, entonces?



Lo que hemos observado es que para optimizarla en todo el Perú requeriríamos más de S/100 mil millones. El 35% de la infraestructura escolar es nueva, de los últimos diez años, y está en óptimas condiciones para funcionar. No obstante, hemos dado unos S/26 mil a cada director para el mantenimiento preventivo de los centros educativos. Con ello y los arreglos anuales, los colegios están habilitados para el inicio de este año escolar.

—A las localidades afectadas por El Niño costero, el Minedu les envió 3 mil aulas prefabricadas para este año escolar porque no se pudo reconstruir los colegios. ¿Su sector no pudo hacer más?



La reconstrucción implica primero un saneamiento de los terrenos, lo cual es largo. Luego, el proyecto de inversión y los expedientes técnicos. En esa etapa estamos. Después licitaremos y se harán los contratos con las constructoras ganadoras. Espero que, a más tardar, en mayo y junio próximo empecemos con las primeras obras, y ojalá que a fines del 2018 un gran sector de los colegios ya estén reconstruidos.



—Finalmente, se ha presentado en el Congreso una nueva moción de vacancia contra el presidente Kuczysnki. ¿Qué opina al respecto?



Lamento mucho esta situación. Se está generando un clima de inestabilidad. Espero que el Congreso reflexione y no apruebe la vacancia para que el presidente pueda cumplir su mandato constitucional.

MÁS EN PERÚ