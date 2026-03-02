Con la llegada de la Cuaresma, una de las celebraciones más destacadas y esperadas del año es, sin duda, la Semana Santa 2026, que conmemora la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, marcando el comienzo de los días en los que se recuerda su pasión, muerte y resurrección. Es así que, muchas personas se preparan para disfrutar de un feriado largo, lo que les permite planificar una escapada de la rutina, culminar tareas pendientes o simplemente compartir con sus seres queridos en el marco de esta festividad religiosa. De hecho, los trabajadores peruanos reciben una serie de beneficios laborales con el objetivo de reconocer su gran labor en medio de las celebraciones. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO ES EL FERIADO POR SEMANA SANTA 2026?

De acuerdo con el calendario peruano, la población podrá disfrutar de un feriado largo el jueves 2 y viernes 3 de abril, correspondiente a las celebraciones de Semana Santa. A su vez, el sábado 4 y domingo 5 del mismo mes serán considerados como días no laborables para los trabajadores del sector público. Este periodo de descanso figura entre los más extensos del año, por lo que, los empleados deben ser remunerados conforme a la normativa laboral vigente. Durante estas fechas, muchas empresas dejan de operar, mientras que otras personas aprovechan para movilizarse a otras ciudades del país, donde se realizan actividades alusivas a la festividad religiosa. A continuación, te presentamos los demás feriados oficiales para este 2026:

Jueves 02 de abril : Semana Santa

: Semana Santa Viernes 3 de abril : Semana Santa

: Semana Santa Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera

Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Viernes 25 de diciembre: Navidad

¿CUÁLES SON LOS DESTINOS TURÍSTICOS PARA VIAJAR EN SEMANA SANTA EN PERÚ?

Para muchos peruanos, la Semana Santa se ha convertido en una oportunidad única para reflexionar, conmemorando el Vía Crucis de Jesús de Nazaret desde su condena hasta su crucifixión y sepultura. Sin embargo, también es una gran oportunidad para vivir costumbres religiosas y culturales en diversas zonas del país, donde predominan las imponentes iglesias y rica gastronomía, además de mover la economía de estas zonas. Por ello, la plataforma ‘Y tú que planes’ presentó una serie de destinos turísticos para que las familias puedan disfrutar durante el feriado largo de esta festividad religiosa: