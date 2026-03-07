Escuchar
En Chile, la transición entre el presidente saliente y el entrante ha sido históricamente un proceso pulcro y ordenado. Las pruebas más recordadas son quizá los desayunos que Michelle Bachelet y Sebastián Piñera –rivales políticos e ideológicos– compartieron en sus casas las veces que les tocó intercambiarse el poder. Pero esos tiempos parecen haber quedado atrás. Cuando José Antonio Kast asuma el control el 11 de marzo, lo hará tras una semana marcada por acusaciones cruzadas con el mandatario saliente Gabriel Boric, que llevaron a una ruptura del proceso de cambio de mando presidencial.

