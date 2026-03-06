Los ataques de Estados Unidos a Irán han generado el rechazo de los habituales críticos de Donald Trump, pero recientemente también han provocado críticas entre algunas personalidades que hasta hace poco apoyaban abiertamente al mandatario estadounidense.

Figuras como el presentador Tucker Carlson criticaron la postura de Trump a favor de continuar los ataques hacia el estado persa y otros comentaristas de la esfera conservadora estadounidense se sumaron a los cuestionamientos, entre ellos Matt Walsh y Megyn Kelly.

El movimiento “Make America Great Again” (MAGA) engloba a los partidarios del líder republicano y tiene un importante sector aislacionista que aboga por el discurso de “América First” (América Primero, en español).

Automovilistas circulan por una autopista mientras columnas de humo se elevan tras un ataque en Teherán, Irán, el 5 de marzo de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP). / ATTA KENARE

Esta última consigna fue parte importante del mensaje de Trump durante la última campaña presidencial estadounidense y apuntaba a dicho sector del electorado, que abogaba por reducir la intervención militar y política de Washington en el exterior para concentrarse en los problemas internos.

“La opinión pública norteamericana se interesa principalmente por la economía interna. A pesar de este ‘espíritu aventurero’ internacional de Trump, al estadounidense promedio le importa más que logre mantener estable la economía doméstica”, señalaba el internacionalista Francesco Tucci días atrás en entrevista con El Comercio.

“Además, debe decirse que una parte del movimiento MAGA (Make America Great Again) está en contra de que el mandatario se dedique mucho a la política exterior. Quieren el ‘América grande de nuevo’, pero con ‘América primero’ y Trump ahora mismo se está dedicando mucho a temas internacionales”, añadía Tucci en aquel diálogo.

Las críticas también han comenzado a aflorar al interior del mismo Partido Republicano, sobre el que hasta ahora Trump había ejercido un control férreo. El senador Rand Paul y la parlamentaria Marjorie Taylor Greene han mostrado su descontento con la actual política exterior de la Administración Trump y el hecho de que el mandatario prescinda de la consulta al Congreso para autorizar los ataques sobre Irán.

Los perfiles de las voces disidentes

Más allá de estas opiniones, el liderazgo de Trump en el ámbito conservador sigue siendo un hecho; no obstante, el surgimiento de estas voces puede sugerir que las decisiones del jefe de gobierno estadounidense no son tan incuestionables entre quienes le han brindado su apoyo.

Tucker Carlson

El comentarista político conservador y presentador de podcasts Tucker Carlson habla en la conferencia anual AmericaFest de Turning Point. (Foto de Olivier Touron / AFP) / OLIVIER TOURON

Comentarista político y una de las voces con mayor alcance dentro de la derecha estadounidense se mantiene como partidario del actual presidente. Trabajó en medios como CNN y Fox News, pero abandonó la prensa tradicional para trabajar como independiente.

Ha entrevistado a Trump y a líderes políticos como Viktor Orbán, Jair Bolsonaro y Vladimir Putin en medio de la guerra de Ucrania.

Originalmente fue defensor de la economía liberal, pero con el paso del tiempo fue migrando a posturas mucho más proteccionistas, coincidiendo con el ideario de la segunda administración de Donald Trump. Sin embargo, Carlson se ha convertido en un crítico firme de Israel, al contrario del presidente de EE. UU. que es un defensor decidido del estado hebreo.

Donald Trump junto al comentarista estadounidense Tucker Carlson al final de una entrevista en vivo el 31 de octubre de 2024. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

Recientemente Tucker Carlson ha criticado las intervenciones en Irán, señalando que “Estados Unidos no tomó la decisión”, sino que esto había sido únicamente desde el interés del presidente israelí, Benjamin Netanyahu, y su intención de “controlar Oriente Medio”.

“Esto ocurrió porque Israel quería que ocurriera. Esta es la guerra de Israel. No es la guerra de Estados Unidos (…) Los defensores de esta guerra, los neoconservadores, están en un esfuerzo histérico por purgar a cualquiera en el movimiento MAGA que tenga dudas sobre la sabiduría de este conflicto”, declaró Carlson.

Megyn Kelly

La periodista estadounidense Megyn Kelly habla durante una parada de la gira "American Comeback Tour" organizada por Turning Point USA en septiembre de 2025. (Foto: Alex Wroblewski / AFP) / ALEX WROBLEWSKI

Periodista y comentarista con paso por medios como Fox News y NBC. En el 2025 lanzó una red de podcast llamada MK Media, gozando de gran popular entre la audiencia de derecha estadounidense.

Fue moderadora del debate de los precandidatos presidenciales republicanos en el 2015. Algunas informaciones señalaron que Rupert Murdoch, principal accionista y director de Fox News, la habría presionado para mostrarse más agresiva con Trump durante dicho encuentro. Posteriormente Kelly se hizo más cercana al actual líder del Partido Republicano y mantiene esa línea hasta la actualidad.

Donald Trump escuchando a Megyn Kelly durante un mitin de campaña en noviembre de 2024. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

Tras la elección de Trump como presidente, la podcaster dijo en enero del 2025 que “era como ir a dormir” y “darte cuente de que al despertar todos tus sueños se han hecho realidad”.

En la actualidad se ha mostrado crítica con la guerra contra Irán, lamentando los fallecimientos ocasionados y afirmando que “nadie debería tener que morir por un país extranjero”.

Matt Walsh

Podcaster y comentarista estadounidense a cargo del programa de internet “The Matt Walsh Show” y columnista del portal conservador “The Daily Wire”. También es conocido por haber sido presentador de los documentales “¿Soy racista?” y “¿Qué es una mujer?”, en los que cuestionaba y satirizaba las políticas de equidad y los temas de género, de los que es crítico.

Ha sido difusor de la teoría de conspiración del Gran Reemplazo, que promulga que diversos poderes buscan sustituir la población cristiana de origen europeo por gente de otros orígenes y religiones.

“Pasé de ser un ‘Never Trumper’ en el 2016 a ser uno de sus mayores defensores, porque él es el único que realmente está dispuesto a pelear las batallas culturales que importan”, dijo Walsh durante las elecciones estadounidenses del 2024.

Este discurso cambió desde hace algunos días pues Walsh manifestó que los ataques a Irán “enviaban un mensaje confuso”.

“Nos dicen que, aunque matamos a todo el régimen iraní, esto no fue una guerra de cambio de régimen”, comentó el presentador.

Marjorie Taylor Greene

La legisladora Marjorie Taylor Greene ha sido una de las voces críticas que se han pronunciado contra la operación en Venezuela.

Conocida popularmente como MTG por sus iniciales, es una empresaria y promotora de algunas teorías de la conspiración, además de haber sido parlamentaria en la Cámara de Representantes de EE. UU. entre el 2021 y el 2026, cuando presentó su renuncia.

Fue una partidaria fervorosa de Trump, indicando que “era el único hombre capaz de detener la Tercera Guerra Mundial”. Pese a ello entró en conflicto con el actual presidente estadounidense al criticarlo por la negativa inicial de este a la Ley de los Archivos Epstein.

La congresista republicana Marjorie Taylor Greene, Tucker Carlson y Donald Trump conversando en el verano de 2022.

Tras un amargo intercambio de declaraciones, MTG presentó su renuncia al Congreso, la cual entró en vigor el 5 de enero de este año. En medio de esa ruptura y la actividad internacional de Trump, como su intervención en Venezuela y otros frentes más, la exparlamentaria acusó al mandatario de traicionar a su electorado.

“En el 2024, votamos para que Estados Unidos dejara de ser el policía del mundo, de financiar guerras extranjeras y de asesinar gente inocente. Esto se siente como un engaño total para complacer a los neoconservadores y belicistas que el MAGA odia”, declaró Greene.

Los ataques sobre Irán realizados durante los últimos días generaron más cuestionamientos por parte de MTG.

“He visto a nuestro país ir a la guerra en tierras extranjeras por causas extranjeras y en nombre de intereses extranjeros desde que tengo memoria”, dijo.

