La muerte de Alí Jamenei el último sábado durante los ataques de Israel y Estados Unidos ha dejado un vacío de poder en Irán que todavía no ha sido cubierto, debido a que los ataques sobre la república islámica han tenido también como objetivos a miembros de la Asamblea de Expertos, órgano encargado del nombramiento del nuevo líder supremo del estado persa.

Ahmad Jatami, uno de los integrantes de dicha asamblea, ha señalado que la entidad viene “haciendo todo lo posible” por designar al sucesor del fallecido Jamenei y espera hacerlo en los próximos días.

“Estamos cerca de una decisión, pero la situación es la propia de una guerra”, declaró recientemente Jatami a la prensa local.

Un hombre en motocicleta pasa junto a una valla publicitaria del líder supremo iraní, el ayatola Alí Jamenei, en Teherán el 2 de marzo de 2026. (Foto de AFP). / -

Esta sería la segunda elección de una nueva autoridad suprema iraní a través de la Asamblea de Expertos. El primer líder supremo, el ayatolá Ruhollah Jomeini, llegó al poder en medio de la revolución islámica en 1979 y se mantuvo en el cargo hasta su muerte en 1989, tras lo cual Alí Jamenei fue elegido por el cuerpo deliberativo y permaneció en el cargo durante más de 36 años.

Dicha primera transición no fue del todo fluida, pues el ayatolá Hussein Alí Montazerí había sido designado como sucesor en 1985, mientras Jomeini seguía con vida; sin embargo, terminó siento vetado por este último a causa de su visión crítica de las detenciones y ejecuciones que venía llevando a cabo el régimen iraní contra los opositores.

Israel ha remarcado que tiene en la mira a cualquier posible sucesor y a inicios de esta semana llevó a cabo un ataque directo sobre el edificio que la Asamblea de Expertos tiene en la ciudad de Qom. Las autoridades iraníes indicaron que los integrantes del consejo no se encontraban presentes cuando ocurrió el bombardeo.

“Cualquier dirigente elegido por el régimen terrorista iraní para continuar liderando el plan de destrucción de Israel, amenazando a Estados Unidos, al mundo libre y a los países de la región, y reprimiendo al pueblo iraní, será un objetivo de asesinato, sin importar su nombre ni dónde se esconda”, declaró Israel, Katz, ministro de Defensa israelí.

El principal candidato

En medio del conflicto militar, el principal nombre que baraja la prensa internacional como potencial sucesor al abatido líder supremo es su segundo hijo, Mojtaba Jamenei, quien sobrevivió a los ataques que terminaron con la vida de su progenitor.

Según reportó este miércoles 4 “The New York Times”, fuentes del gobierno iraní señalaron que la Asamblea de Expertos llevó a cabo una sesión virtual en la que Jamenei hijo lideraba las preferencias de los integrantes del organismo.

. (Foto: Meghdad Madadi / Bajo licencia CC)

La información procedente del estado persa indicaba que se estaba considerando dar a conocer al nuevo líder supremo el mismo miércoles. La decisión final de no hacerlo se habría atribuido al temor de que Mojtaba Jamenei se convirtiera en blanco inmediato y prioritario de las operaciones militares de EE. UU. e Israel.

En un informe del 2025, The New York Times indicó que el hijo del ayatolá Alí Jamenei llevaba tiempo siendo rumoreado como uno de los favoritos para sucederlo, pero que finalmente había quedado descartado en la lista de posibles herederos que líder supremo. Por su parte, France 24 señala que el temor a que su designación abriera una línea dinástica sucesoria como la del depuesto sha de Persia hizo que su candidatura fuese descartada.

Este punto de vista cambió a raíz de las incursiones militares de Israel y Estados Unidos, debido a que Jamenei hijo enviaría un mensaje de continuidad tanto de cara a los ciudadanos iraníes como los enemigos internacionales del país persa.

Manteniendo la línea dura

Nacido en 1969, Mojtaba Hosseini Jamenei es profesor de teología islámica en el Seminario de Qom y está casado con Zahra Haddad Adel, cuya familia está asociada al sector más influyente del clero chiita de Irán.

En el 2022, Jamenei hijo recibió el título de ayatolá, grado religioso indispensable para convertirse en autoridad máxima de Irán. Esto último es un factor clave, debido a que haría que el clérigo no enfrentara los mismos problemas que tuvo su padre para llegar al poder, pues cuando Alí Jamenei fue nombrado líder supremo en 1989 todavía no había alcanzado el rango de ayatolá, por lo que se tuvo que recurrir a una reforma constitucional para permitirle hacerse con el cargo.

Mojtaba Jamenei (segundo desde la deracha en la fila frontal) durante un en encuentro de Alí Jamenei con la Asociación de Estudiantes y Académicos Religiosos del Seminario de Qom. (Foto: english.khamenei.ir / licencia CC)

A lo largo de las últimas décadas, Mojtaba Hosseini Jamenei ha sido una figura de gran importancia política en Irán y se considera que fue un actor vital en la llegada de Mahmud Ahmadineyad a la presidencia en el 2005. También se le atribuye un papel importante en la represión de las protestas que el gobierno persa enfrentó en el 2009.

Aunque la presencia de Mojtaba Jamenei se ha ido haciendo cada vez menor bajo los reflectores en los últimos años, esto no ha impedido que siga siendo una figura influyente, al punto de ser visto como una de las principales figuras del poder en las sombras de la teocracia chiita.

Lejos de encarnar cualquier posibilidad de reforma, el hijo del difunto ayatolá es conocido por mantener la misma línea discursiva de oposición a Occidente que tenía Alí Jamenei.

Sus estrechos vínculos con la Guardia Revolucionaria, el cuerpo militar más poderoso de Irán, dan cuenta de la influencia ganada durante el gobierno de su progenitor. Los reportes señalan que este órgano militar apoya de forma decidida a Mojtaba Jamenei, al estimar que su eventual designación supondría el continuismo que se defiende al interior de la institución.

La Guardia Revolucionaria tiene como principal cometido la preservación del régimen iraní y sus integrantes pasan por una extensa evaluación ideológica y religiosa para ser admitidos, lo que se refuerza durante su formación. A diferencia del Ejército, el principal cometido de la guardia es la preservación del régimen persa y esta fue vista durante el gobierno de Alí Jamenei como el brazo armado del ayatolá de cara al exterior.

Miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC), en la capital, Teherán, el 22 de septiembre de 2018. (Foto referencial de STRINGER / AFP) / STRINGER

Otro de los apoyos clave del vástago de Alí Jamenei es el Basij, organismo de origen paramilitar que fue posteriormente institucionalizado. Dicha relación sería mucho más profunda, ya que diversas fuentes dan por hecho que Mojtaba Jamenei fue el líder fáctico de la milicia en el pasado, algo que Teherán siempre ha negado.

Esta fuerza es considerada un actor gran importancia para el control interno del estado persa, siendo en la práctica una entidad subordinada a la Guardia Revolucionaria y un cuerpo ampliamente empleado en la represión de manifestaciones contra el gobierno.

De Mojtaba Jamenei también se dice que tiene una amplia red de contactos al interior del Beit-e Rahbari, la oficina del líder supremo, contando con gran cantidad de partidarios entre asesores y funcionarios de gobierno. Finalmente, no se debe dejar de mencionar a la Asamblea de Expertos, que por ahora parece haberse decantado por el hombre de 56 años.

Más alá de las críticas sobre su papel en la represión y a la posibilidad de la sucesión hereditaria de su padre, Jamenei hijo ha sido objeto de sospechas alrededor de la administración de fondos estatales a través de empresas paralelas a la gestión del gobierno. Medios como The Guardian y el centro de pensamiento Atlantic Council señalan que se sospecha que Mojtaba Jamenei controla millones de dólares a través de estos esquemas.

Otros candidatos

Desde la muerte de Alí Jamenei, el gobierno iraní ha recaído en una suerte de triunvirato conformado por el ayatolá Alireza Arafí; Masoud Pezeshkian, presidente del país, y Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, cabeza del Poder Judicial. El primero de ellos ha sido considerado como otro candidato a autoridad máxima y aunque Mojtaba Jamenei parte con ventaja, no es la única figura con posibilidades de liderar la república islámica.

Estos son otros posibles herederos de Alí Jamenei, incluyendo a Arafí.

Sadeq Amoli Larijani Clérigo con el título de gran ayatolá y presidente del Consejo de Discernimiento de Convivencia, que tiene como principal función ser un órgano consultor del líder supremo. Antes de ocupar dicho cargo, Larijani presidió el Poder Judicial iraní. Fue un colaborador muy cercano de Alí Jamenei y es recordado por su paso como presidente del Tribunal Supremo de Irán, en el que se registraron una gran cantidad de denuncias por violación de los derechos humanos y la persecución de críticos del régimen.

Mohammad Mehdi Mirbagheri Religioso chií y director de la Academia de Ciencias Islámicas de Qom, además de miembro de la Asamblea de Expertos. Ha estudiado la relación entre la religión y la ciencia, pero sigue siendo visto como una figura de línea dura y de oposición a Occidente, defendiendo la defensa de la fe incluso a costa de vidas humanas.

Hassan Rohaní Religioso de una línea algo más moderada la que los dos candidatos anteriores. Rohaní fue presidente de Irán entre los años 2013 y 2021, así como también miembro de la Asamblea de Expertos hasta 2024 y parte del Consejo Supremo de Seguridad Nacional entre 1989 y 2025.

Hassan Jomeini Nieto del ayatolá Ruhollah Jomeini, primer líder supremo de Irán. Se le considera también parte de una línea menos dura y el custodio del Mausoleo Jomeini, donde descansan los restos de su abuelo y su padre. Ha sido docente de docente de doctrina islámica y es visto como menos radical que otros posibles sucesores de Jamenei. En ocasiones criticó a Mahmud Ahmadineyad y el “fundamentalismo” de ciertos sectores de su gestión. Se considera que tiene poco peso político, aunque su conexión familiar con el fundador de la república islámica le otorga cierta legitimidad.

Alireza Arafí Clérigo musulmán con rango de ayatolá y vicepresidente de la Asamblea de Expertos desde 2022. Era bastante cercano a Alí Jamenei, además de haber sido parte del Consejo de Guardianes, que se encarga de filtrar a los miembros de la asamblea elegidos por voto popular.

VIDEO RECOMENDADO