Por Guillermo Vera Ayala

La muerte de Alí Jamenei el último sábado durante los ataques de Israel y Estados Unidos ha dejado un vacío de poder en Irán que todavía no ha sido cubierto, debido a que los ataques sobre la república islámica han tenido también como objetivos a miembros de la Asamblea de Expertos, órgano encargado del nombramiento del nuevo líder supremo del estado persa.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.