¿Qué significa para el Perú contar con una Ley de Cambio Climático?

El último jueves, el Congreso aprobó esta semana la Ley Marco de Cambio Climático, iniciativa que surgió a partir de los proyectos de ley del Ejecutivo y de otras bancadas como parte de la respuesta peruana al cambio climático.

La ministra del Ambiente, Elsa Galarza, calificó este hecho de histórico. “La Ley Marco de Cambio Climático nos permite mirar con optimismo nuestro futuro y hacerle frente al cambio climático”, dijo.

Ahora, el Ministerio del Ambiente (Minam) tiene 180 días para elaborar normas y proyectos que busquen mitigar el calentamiento global.

El objetivo principal de esta norma es fortalecer el rol del sector Ambiente en la gestión del cambio climático mediante la ejecución de acciones preventivas. La ley también involucra al resto de ministerios y diversas entidades del Estado, como los gobiernos regionales.

Según el Minam, el Perú es la primera nación en establecer una ley marco para el cambio climático luego de la firma del Acuerdo de París, en diciembre del 2015.

-Perspectivas-



Pedro Solano, director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), dijo a El Comercio que esta Ley Marco ayudará a determinar la manera en la que nos debemos organizar como sociedad en un futuro inmediato debido al cambio climático. Destacó que es necesario una consistencia en las metas de los diferentes sectores, como transporte, energía, vivienda, y la gestión climática.

“El futuro del Perú va depender, en gran parte, de cómo interioriza que la gestión climática tiene que ser un componente transversal para todas las decisiones que se tomen. Creo que esta Ley Marco es un hito muy importante tanto en política como en gestión pública, es un elemento fundamental para el futuro de nuestro país”, resaltó.

Asimismo, precisó que otro de los principales beneficios de esta Ley Marco de Cambio Climático es el rol articulador que tendrá el Minam, lo que facilitaría la verificación y ayuda a los distintos sectores (ministerios y otros niveles de gobierno) a fin de incorporar políticas de gestión climáticas.

Por su parte, Rosa Morales, directora general de Cambio Climático y Desertificación del Minam, detalló a El Comercio que con la ley marco los gobiernos regionales están obligados a incluir estrategias ambientales cuando ejecuten sus proyectos. “Antes no estaba tan claro cómo debían implementarse estas estrategias”, precisó.

Además, el Minam podrá articular al estado peruano para que no se produzca una inconsistencia. “Por ejemplo, no sería posible que nos tracemos una meta climática y al mismo tiempo una meta energética o de transporte que no sean consistentes entre sí”, comentó Solano.

César Ipenza, asesor de la Alta Dirección del Minam, explicó que “si un gobierno regional va a realizar un proyecto de agricultura o ganadería tiene que haber sí o sí un componente de impacto

en el cambio climático”.

-Impacto educativo-



Por otro lado, Solano mencionó que ya es hora de que se incorpore en la currícula escolar lo que significa el cambio climático. Agregó que es necesario que los estudiantes distingan los distintos climas que hay en Perú.

Por otro lado, dijo que la Ley Marco va a promover que las universidades realicen una mayor cantidad de investigaciones para la obtención de nueva información. Esto contribuirá a la toma de decisiones para enfrentar mejor el cambio climático.

"Es muy importante generar primero la información, procesarla y presentar al público y tomadores de decisión de una manera adecuada", declaró.

