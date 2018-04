Comisión de Ética archiva denuncia contra Yesenia Ponce

La Comisión de Ética del Congreso, que preside el parlamentario Juan Carlos Gonzáles (Fuerza Popular), archivó este lunes la denuncia interpuesta contra la legisladora fujimorista Yesenia Ponce por supuestamente haber pagado S/10.000 para obtener su certificado de estudios.

De acuerdo con la denuncia de oficio, este pago se realizó a Daniel Soto, ex director del Colegio Particular Mariscal Toribio Luzuriaga, y se usó como intermediario al padre de su “conocido” Nolberto Uceda, su ex asesor personal.

El pago mencionado fue presuntamente para la expedición de un certificado falso, que acreditaría que la congresista fujimorista Yesenia Ponce estudió en ese centro de estudios.

Durante la votación, los legisladores Mauricio Mulder (Célula Parlamentaria Aprista), Eloy Narváez (Alianza para el Progreso) y Alberto Oliva (Peruanos por el Kambio) se mostraron en contra del archivo definitivo.

No obstante, los congresistas de Fuerza Popular Milagros Takayama, Milagros Salazar y Juan Carlos Gonzáles votaron a favor.

En ese sentido, Gonzáles, quien además es presidente de la Comisión de Ética, usó el voto dirimente para superar el impasse, motivo por el cual se archivó la denuncia.

Al respecto, el aprista Jorge del Castillo (contra quien en la misma sesión se aprobó una acusación por interrumpir una subasta en Barranco) criticó que "se pase por agua tibia" las denuncias contra los parlamentarios de Fuerza Popular y que los miembros de otras bancadas no tengan la misma suerte.

─Nueva pesquisa─

Minutos antes de este acuerdo, el grupo de trabajo aprobó iniciar una indagación preliminar a Yesenia Ponce por presunto enriquecimiento ilícito.

Se llegó a proponer que se junten ambos casos, pero la iniciativa fue desestimada debido a que, según se dijo, este es un tema nuevo y que recién se va a calificar.

MÁS EN POLÍTICA: