Diez procesados por el Caso Odebrecht están prófugos

El Poder Judicial ha dictado 31 resoluciones con órdenes restrictivas por el Caso Odebrecht, entre prisiones preventivas y detenciones preliminares, que están vigentes hasta la fecha. Sin embargo, diez de los investigados se encuentran prófugos.

Dos ex altas autoridades encabezan esa lista: el ex presidente Alejandro Toledo y el ex gobernador del Callao Félix Moreno. Toledo se encuentra en Estados Unidos y es el que más tiempo lleva prófugo: el pasado 17 de abril se cumplieron dos años desde que se ordenó su primera orden de prisión por el Caso Ecoteva. En abril del 2018 se dictó su segunda prisión preventiva, esta vez por el Caso Odebrecht.

► Editorial: El réquiem de Barata

►Jorge Barata compromete a investigados: balance de las declaraciones en Brasil

Ambos casos se conectan en la ruta del dinero. Según la investigación fiscal, US$3 millones de las cuentas de la ‘offshore’ Ecoteva Consulting –con las cuales se adquirió el inmueble de la suegra de Toledo en Las Casuarinas– provinieron de los pagos de Odebrecht al ex mandatario, a través de las empresas de Josef Maiman.

El Estado Peruano tiene un proceso en curso de extradición contra Toledo. Roberto Su, abogado de este, señaló que su defendido no tiene pensado regresar al país debido a que “no hay garantías de un debido proceso”.

“Cuando un abogado ve que quienes acusan a su patrocinado se abrazan con procuradores, fiscales… quedan inmensas dudas de imparcialidad”, dijo Su a este Diario.

Félix Moreno tiene menos tiempo prófugo. Él pasó a la clandestinidad en enero pasado tras ser condenado a cinco años de prisión efectiva como responsable directo de la venta ilegal de un terreno del Estado en el fundo Oquendo, en Ventanilla, Callao.

Ese mes, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Especializada en Crimen Organizado y Corrupción dictó una nueva orden de prisión preventiva para el ex gobernador chalaco por el proceso que se le sigue por el Caso Odebrecht. La firma brasileña pagó una coima de casi US$4 millones parar adjudicarse la Costa Verde del Callao.

Moreno ya estuvo en prisión preventiva por dos meses en el 2017. Esta vez su paradero es desconocido.

Uno de los abogados de Moreno, Omar Hernández, dijo a El Comercio que el equipo legal no ha vuelto a tener comunicación con él “hace un buen tiempo”. Indicó que ya interpusieron un recurso de apelación a la condena de 5 años.

Existe una recompensa de S/20.000 por algún dato sobre el paradero de Moreno.

—Otros casos —

De los otros ocho procesados, la mitad de ellos superan los 200 días de prófugos.

Al empresario Gustavo Salazar se le atribuye haber justificado la transferencia del dinero producto del presunto soborno de Odebrecht para la licitación de la Vía Evitamiento en Cusco. Salazar era titular y beneficiario de la cuenta de la empresa Wircel S.A. en el banco Crédit Andorra en Panamá, donde finalmente fue depositado el dinero del soborno.

A finales del 2018 el Estado también inició un proceso de extradición y figura en el portal de recompensas del Ministerio del Interior.

Salazar salió del país rumbo a Estados Unidos. En setiembre del 2017 conversó con este Diario, desde la clandestinidad, y aseguró que estaba listo “para dar toda la información” que tenía, y anunció que había pedido acogerse a la colaboración eficaz.Los otros procesados que más tiempo llevan prófugos son los 3 ex miembros del comité de licitación del metro de Lima. Sobre Mariella Huerta se sabe que está en Estados Unidos y también se le ha iniciado un proceso de extradición. Ella salió del país los primeros días de enero del 2017.

Este Diario intentó comunicarse con su abogado Luis de la Cruz, pero no respondió las llamadas ni mensajes.Santiago Chau también viajó a Estados Unidos en diciembre del 2016, apenas se conoció el acuerdo entre Odebrecht y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde admitía el pago de sobornos en distintos países, incluido el Perú. Luego regresó al Perú y contrató a César Nakazaki para su defensa, pero volvió a fugar. Nakazaki explicó que a la fecha no continúa patrocinando a Chau porque se enteró de que estaba como fugado cuando el fiscal del caso se lo dijo en la audiencia de prisión preventiva. Agregó que se sintió sorprendido.

Magdalena Bravo lleva más de 200 días no habida. En diciembre del 2018 se resolvió la apelación que presentó junto a otro imputado, Jesús Munive, pero solo este último logró revocar la medida en su contra. En el caso de Bravo, la Sala de Apelaciones confirmó lo resuelto.

José Nava Mendiola, hijo de Luis Nava Guibert, ex secretario del despacho presidencial de Alan García, tiene una orden de detención preliminar tras revelarse documentos de la caja 2 de Odebrecht donde se señala que recibió casi medio millón de dólares. Según el gerente de Transportes Don Reyna, tiene un pasaje comprado para regresar a Lima el 7 de mayo desde Estados Unidos, donde asegura que será operado.

Los otros tres prófugos son Gonzalo Monteverde, María Isabel Carmona y Jorge Salinas Coaguila.

(Fuente: El Comercio) El Comercio

Más información

Toledo en la lista

Alejandro Toledo figuraba en el 2017 en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior, donde ofrecían S/100.000 por información sobre su paradero.

Retirado

Posteriormente, el entonces ministro del Interior Carlos Basombrío retiró la recompensa aduciendo que no tenía sentido que permaneciera en la lista cuando ya se conocía que estaba en Estados Unidos.

Se entregó

El ex viceministro de Comunicaciones del régimen aprista Jorge Cuba estuvo prófugo por 7 días después de que se dictara prisión preventiva en su contra. Él mismo se entregó a las autoridades.

En clínicas

Según informó el Ministerio de Justicia, tres de los procesados por el Caso Odebrecht con orden de prisión preventiva se encuentran internados en clínicas.