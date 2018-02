El congresista Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular), integrante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, dijo que el Parlamento no debería acatar la reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el Perú.

Dicho fallo de la Corte IDH, hecho público esta tarde, ordena al Congreso de la República archivar el procedimiento de acusación constitucional interpuesto contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) a causa del Caso El Frontón.

Al respecto, en diálogo con El Comercio, García Belaunde refirió que la aplicación del fallo "es algo que se consultará", pero que desde su punto de vista no debería acatarse, pues pide anular "un procedimiento que ni siquiera ha terminado".

"El Congreso de la República es totalmente soberano, no tiene por qué hacerle caso a una corte muy mediocre y muy politizada. Desde mi punto de vista, sin entrar al fondo del tema, yo no le haría caso a la Corte IDH", remarcó.

El vocero de Acción Popular subrayó que la Corte IDH ordena archivar "un proceso que está en primera instancia, ni siquiera en la segunda, y que todavía puede cambiar".

"Hay muchos estados que no acatan los fallos, porque la corte muchas veces se ha excedido y ha fallado sin tener una visión completa de los hechos", señaló.

Finalmente, García Belaunde indicó que, de no acatar el fallo, no sería la primera vez que un estado lo hace. "No es la primera vez que fallan mal y no es la primera vez que un estado no les hace caso. La verdad que no confío en este tipo de intromisiones que son totalmente ajenas a la realidad", estimó.



