Barata afirma que Toledo le pidió interceder por pago de soborno del tramo 4

El ex presidente Alejandro Toledo no solo reclamó a Jorge Barata por el pago total del soborno en los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur, sino que, a través de un intermediario, le pidió interceder ante otras constructoras para el pago de coimas por el tramo 4 de la misma carretera. Así lo reveló el ex directivo de Odebrecht en el Perú en el último día de interrogatorios ante fiscales peruanos en Curitiba, Brasil.

Según fuentes de la Unidad de Investigación de El Comercio, Barata aseguró que Toledo le dijo que Odebrecht no podía ganar los tres tramos de la Interoceánica Sur, y que el consorcio Intersur estaba interesado en dicha adjudicación. Así fue que concordaron en que el tramo se entregaría a Intersur y que Odebrecht presentaría una propuesta económica alta para no ser tomada en cuenta.

La concesionaria Intersur, integrada por las firmas brasileñas Camargo y Correa, Queiroz Galvao y Andrade Gutiérrez, fue la que finalmente obtuvo la buena pro del proyecto.

En más de una ocasión, agregó Barata, Avi Dan On, ex jefe de seguridad de Alejandro Toledo, le pidió, a nombre del ex presidente, que hable con representantes de Intersur porque no querían cumplir con pagarle el soborno acordado.

Barata indicó que solo transmitió en una oportunidad las quejas del ex jefe de Estado por la demora en el pago acordado a Marcos de Moura Wanderley, ex directivo de Camargo y Correa en Perú. Luego no continuó con los mensajes insistentes de Toledo.

Como se recuerda, en la campaña del 2011, dos empresas brasileñas que integraron la concesionaria Intersur aportaron a la campaña de Alejandro Toledo. La firma Construcoes Camargo Correa aportó S/.168.000 y la Constructora Queiroz Galvao S.A. aportó S/.182.845.

Este Diario intentó comunicarse con Roberto Su, abogado de Alejandro Toledo pero hasta el cierre de esta nota no contestó nuestras llamadas y mensajes.

En su cuenta de Facebook, Toledo señaló el jueves que Barata "miente", pues el ex funcionario de Odebrecht "no se acordaba" del tema hace dos años.

Por su parte, el abogado de Intersur, Robert Meza, afirmó que se trataban de presunciones de Barata. "Solamente presume, pero no sabe de montos porque no ha participado", dijo al letrado a su salida del interrogatorio.

En la víspera, el mismo Barata reveló que Toledo le había reclamado por el pago de los sobornos de Odebrecht en los tramos 2 y 3 de la Interocenánica Sur. El ex representante de la constructora indicó que el entonces presidente de la República le reclamó en una ocasión con la frase “Oiga, Barata. Paga, carajo”.

La constructora brasileña pagó a Toledo US$ 31 millones a través de Josef Maiman –amigo del ex presidente– en sobornos por las obras de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur, según el mismo Barata.

Asimismo, Barata explicó que, además de ese monto, a finales del 2006 se le entregaron US$4 millones a Toledo como adelanto.

El monto acordado de la coima ascendía originalmente a US$35 millones, tal como se señaló anteriormente. Sin embargo, se creía que el ex mandatario, actualmente prófugo en Estados Unidos y con un proceso de extradición pendiente, había recibido US$20 millones.