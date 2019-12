En su última declaración al fiscal José Domingo Pérez en junio pasado, el empresario peruano-israelí Josef Maiman Rapaport confirmó que recibió el encargo del expresidente Alejandro Toledo de recibir los pagos ilícitos de Odebrecht y Camargo Correa.

En el testimonio que dio al fiscal Pérez como parte de su proceso de colaboración eficaz, Maiman también precisó el monto de los presuntos sobornos de las constructoras brasileñas por la carretera Interoceánica Sur destinados al exmandatario.

►Mauricio Mulder: "Reconozco que [el Apra] está en una situación difícil" ►El Congreso y su reciente historial de agresiones verbales [VIDEOS]

“El encargo por parte de Alejandro Toledo Manrique fue ser el receptor de los fondos a través de mis empresas y esperar sus instrucciones para las disposiciones de las mismas”, dijo Josef Maiman en la declaración a la que tuvo acceso El Comercio.

El aspirante a colaborador precisó que Odebrecht entregó US$30’268.386 por la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera; mientras que el monto de Camargo Correa fue de US$3’984.335, por el tramo 4 de la misma vía.

Se trata de un total de US$34’252.721, según lo revelado por el empresario. Para la recepción de los montos se utilizaron las cuentas bancarias de las ‘offshores’ Warbury and Co., Trailbridge Ltd. y Merhav Overseas Limited.

Maiman también declaró que en un inicio solo tenía previsto recibir el pago de Odebrecht, pero el ex jefe del Estado le anunció que Camargo Correa también depositaría en sus cuentas.

“ Inicialmente las referencias de Alejandro Toledo eran solo Odebrecht y el contacto era el señor Barata, cuando con posteridad, y no recuerdo exactamente cuándo, Toledo me indica que el consorcio de Camargo Correa también hará pagos relacionados con el proyecto de la carretera Interoceánica Sur. No estoy al tanto de los detalles de la relación que tenía Alejandro Toledo con las consorciadas ni con quiénes llegó a tal acuerdo”, expresó.

La declaración de Maiman que recogió el fiscal José Domingo Pérez será remitida al despacho del fiscal del equipo especial Lava Jato Carlos Puma, a cargo de la investigación a Toledo vinculada con Camargo Correa.

Este Diario intentó comunicarse con Roberto Su, abogado de Toledo Manrique, pero hasta el cierre de esta edición no contestó nuestras llamadas.