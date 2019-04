Odebrecht: declaraciones que contradicen a los líderes políticos

Hoy, el ex superintendente de Odebrecht en Perú Jorge Barata ha confirmado que entregó dinero a las campañas electorales de Pedro Pablo Kuczynski, Susana Villarán, Alan García, Ollanta Humala, Lourdes Flores y Alejandro Toledo. Su testimonio contradice a las versiones de los líderes políticos investigados.

Mientras la fiscalía continúa recogiendo sus declaraciones, este repaso por las frases más relevantes de los ex directivos de la constructora resalta la importancia de los testimonios que se recogerán en Brasil.

Alan García

Caso: Aportes de campaña

Reuters

Lo que decía antes:

"Él [Barata] se sometió a la colaboración eficaz, no me menciona por una razón: sabe que jamás recibí un centavo. No llegué al gobierno para enriquecerme".

Lo que dijo el colaborador:

"Nosotros entregamos alrededor de 200 mil dólares para la campaña del señor Alan García Pérez [del 2006]. La persona que me buscó y pidió esa contribución era del partido, se llamaba Luis Alva Castro". (Jorge Barata - 28/02/2018)

Reacción posterior:

"Yo respondo por mis actos, por mis hechos y por mi vida. Estoy dispuesto en todo momento a responder ante cualquier foro y pregunta. Quiero reiterar que lo que viene repitiendo durante dos años contra esa campaña infame es cierto, no he recibido un centavo, no he hecho mal uso del gobierno para enriquecerme personalmente como otros".

Keiko Fujimori

Caso: Aportes de campaña

Lo que decía antes:

"Claro está que no conozco al señor [Marcelo] Odebrecht, claro está que no ha financiado nuestras campañas y que nunca se ha reunido conmigo".

Lo que dijo el colaborador:

"Nosotros aportamos al partido Fuerza Popular. Y la persona que representaba al partido era el señor Jaime Yoshiyama. Con él hemos conversado, a él le dimos los aportes. Nosotros inicialmente aportamos 500 mil en la campaña de 2011. Ese dinero fue entregado en la calle Octavio Espinosa, 220, San isidro. Era una casa. (Jorge Barata - 28/02/2018)

Reacción posterior:

"Confío en Jaime Yoshiyama y en el señor [Augusto] Bedoya. Ellos han negado esta declaración. Tengo la tranquilidad, como señalan todas las cuentas de nuestro partido, que han sido fiscalizadas por la ONPE, de que ese dinero no ha existido".

Keiko Fujimori

Caso: Aportes de campaña

Lo que decía antes:

"Al Sr. Barata lo conocí en 2011 en una exposición de mi plan de gobierno a un grupo de 80 empresarios, como también lo hice a otros gremios".

Lo que dijo el colaborador:

"Personalmente debo haber tenido unas tres o cuatro reuniones con la señora Keiko Fujimori en el período de campaña y después del período de campaña, cuando ella ya había perdido las elecciones. En las primeras reuniones el objetivo era presentarle a la empresa, nuestras inversiones, lo que estábamos haciendo. Ese tipo de conversaciones. Como ella nunca estuvo en el Ejecutivo, en el poder tomando decisiones, eran más conversaciones informativas, ilustrativas. (Jorge Barata - 28/02/2018)

Reacción posterior:

No respondió.

Ollanta Humala

Caso: Aportes de campaña

Lo que decía antes:

"Nosotros no hemos recibido fondos ilegales de la empresa Odebrecht para la campaña".

Lo que dijo el colaborador:

"En la campaña de 2011 nosotros aportamos, como ya fue dicho, con la campaña del señor Ollanta Humala. Fue una entrega de 3 millones de dólares. Parte de ese dinero fue entregado aquí en Brasil al señor Valdemir Garreta, y otra parte fue entregado en Perú a la señora Nadine Heredia. Ese dinero fue entregado durante el período 2010-2011, en la época de campaña". (Jorge Barata - 28/02/2018)

Reacción posterior:

"No hemos recibido financiamiento de campaña de esta empresa […]. No tenemos nada que ver con las mañoserías de este delincuente".

Nadine Heredia

Caso: Aportes de campaña

Lo que decía antes:

"Nosotros sostenemos que esa entrega de dinero no ha ocurrido. Las autoridades tienen que corroborar esos dichos de dos personajes de la misma empresa".

Lo que dijo el colaborador:

"En el caso de Ollanta Humala yo sabía del apoyo que fue dado. Ahí sí, con mi autorización, porque fue algo que vino de Brasil [...] que fue un pedido del PT". (Marcelo Odebrecht - 09/11/2017)

Reacción posterior:

"Marcelo Odebrecht señala haber ordenado donar a Barata a pedido del PT-Brasil y eso nunca se dio. No solicitamos ningún apoyo económico. Solicito a los representantes del PT-Brasil deslindar con este señalamiento".

Pedro Pablo Kuczynski

Caso: Aportes de campaña

Lo que decía antes:

"Yo nunca he recibido aporte alguno de Odebrecht para mis campañas electorales del 2011 y 2016. Tampoco he tenido vínculo profesional con Odebrecht".

Lo que dijo el colaborador:

"Con relación al señor Kuczynski, [aportamos] porque fuimos buscados por la señora Susana de la Puente pidiendo ese apoyo y entendíamos que era una persona que podía o tenía chance de ser presidente, entonces decidimos apoyarlo [con US$300 mil]". (Jorge Barata - 28/02/2018)

Reacción posterior:

"Aquí él [Jorge Barata] no ha ofrecido ninguna prueba. Nosotros no hemos recibido nada del señor Barata y se investigará todo para demostrar que no hay tal aporte [...]. Yo no sé nada de eso. Habrá que preguntarle a la embajadora [Susana de la Puente]".

Susana Villarán

Caso: Campaña contra la revocatoria

El Comercio

Lo que decía antes:

"No encontrarán en mí nada corrupto porque nada hay. Que se investigue. Nadie más interesada que yo en que se esclarezcan hechos en los que algunos quisieran vincularme a actos de corrupción".

Lo que dijo el colaborador:

"Según Barata, José Miguel Castro, entonces gerente municipal, le pidió una contribución de 3 millones de dólares para la campaña del No. Nos pareció absurdo. Le dijimos que teníamos que pensar si había o no la posibilidad de eso [...]. Acto seguido recibimos la llamada de la misma alcaldesa pidiendo esa contribución [...]. En ese momento tomamos la decisión de apoyarla en ese proceso". (Jorge Barata - 15/12/2016)

Reacción posterior:

"Garreta, Barata. Cada día una andanada de falsedades. Barata dice que recibió llamadas mías solicitando millones de dólares. No lo hice.

Estoy ante un juicio público en el que algunos poderosos medios de comunicación ya han dictado su veredicto y establecido la pena".

Lourdes Flores

Caso: Aportes de campaña

Lo que decía antes:

“[¿Recibió dinero de Odebrecht?] No pues, Barata está diciendo que no me ha dado [dinero], ¿qué mejor prueba tenemos? Barata ha dicho que no. Le han preguntado expresamente si le dio dinero a fulano de tal. ‘Le teníamos simpatía pero le dimos a Alan García’, ¿qué mejor prueba que esa?”.

Lo que dijo el colaborador:

Raymundo Trindade señaló que aportó entre US$20 mil y US$30 mil dólares a la campaña presidencial de Lourdes Flores, en el 2006, y US$200 mil a la campaña municipal del 2010. El pedido se lo habría hecho Flores Nano en una cena a Jorge Barata. El intermediario fue Horacio Cánepa. (Raymundo Trindade - 22/02/2019)

Reacción posterior:

“Sabía que Horacio estaba financiando eso (las encuestas). El error que reconozco es que debimos incorporar eso como una donación de Cánepa. El dinero no entró al PPC. Horacio lo gestionó, lo recibió, lo gastó y no se declaró”.