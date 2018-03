Un nuevo pedido de vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) fue presentado en el Congreso este jueves por el congresista de Alianza para el Progreso César Villanueva. El documento cuenta con 30 firmas de legisladores de diferentes bancadas.

Como se recuerda, en diciembre pasado, el Frente Amplio promovió un pedido para destituir al presidente a raíz de sus presuntos vínculos con Odebrecht. No obstante, en el debate no alcanzó los votos requeridos (87). En esta oportunidad, ¿podrá el jefe del Estado superar una nueva moción?

Para el analista político Enrique Castillo, al ser una decisión que depende de los votos de los congresistas, la vacancia quedaría en manos de Alianza para el Progreso (APP) y Acción Popular.

“En APP, César Villanueva es el único claramente abanderado de la vacancia y en Acción Popular, todavía no hay una decisión tomada. Sin los votos de APP, va a ser muy difícil que la vacancia prospere”, indicó.

Considerando que Acción Popular esperará a que el presidente se presente ante la Comisión Lava Jato el 16 de marzo, Enrique Castillo manifestó que PPK deberá concentrar sus esfuerzos en trabajar con APP, porque, de llegar a algún acuerdo político, “sería su más grande esperanza”.

De manera diferente, el analista político Luis Nunes sostuvo que al jefe del Estado no le quedan estrategias para poder revertir una posible destitución.

“No veo una maniobra como la que tuvo anteriormente. Ya el indulto se dio y esto que dicen que algunos congresistas están manejando obras para sus regiones no llega a ser un as bajo la manga. Creo que el presidente está en un laberinto muy difícil de superar”, consideró.

La directora de Proyectos de Ipsos Perú, María Alejandra Campos, tuvo una postura similar y dijo que en el proceso pasado, PPK “tenía argumentos más sólidos”, a lo que ahora cuenta incluso con un gobierno “debilitado”.

“Más allá del discurso vacío de ‘no voy a renunciar’, no tiene nada más que decir PPK. Por ahí se le ocurre algo brillante, pero ahorita no se está defendiendo con nada. Se está defendiendo con humo y no creo que esté convenciendo a nadie con ese discurso”, aseveró.

El analista Enrique Castillo explicó que, por el lado de la bancada aprista, el presidente no tendría cómo influir en su decisión, debido a que ellos suelen votar por “convicción política” más que por una preferencia.

-El factor Martín Vizcarra-

A pesar de haber sido mencionado en repetidas oportunidades por los políticos involucrados en el tema de la vacancia, Martín Vizcarra, primer vicepresidente de la República, aún no ha manifestado si renunciará o sucederá en el cargo a PPK en caso sea vacado.

Según Enrique Castillo, el silencio de Vizcarra juega más a favor de la oposición que del oficialismo. No obstante, ambos necesitan “desesperadamente” que el primer vicepresidente exprese una postura.

En caso decida aceptar la sucesión, la población percibirá “una transición más ordenada”. Si anuncia que renunciará al cargo, el oficialismo se vería beneficiado al estar jugando a que “tanto la población como los sectores sociales económicos teman que Luis Galarreta se quede como presidente de la República”.



