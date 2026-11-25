Tiendas Oro Verde, cadena de retail con 25 años en la Amazonía peruana, lanzó su tienda online www.tiendasoroverde.pe. Desde ahora, los clientes de Pucallpa, Iquitos y toda la Amazonía peruana pueden comprar electrodomésticos, tecnología, refrigeración y productos agrícolas desde el celular o la computadora, con precios y stock actualizados al momento. Además, la empresa anunció que próximamente abrirá una tienda física en Tarapoto.

La plataforma está construida sobre VTEX FastStore, la tecnología de comercio electrónico que usan marcas internacionales. Permite navegar rápido, sobre todo desde el celular, y está conectada directamente con el sistema de gestión de la empresa (SAP). Así, el precio y el stock son reales, y cada pedido pasa automáticamente a facturación.

“La tecnología no es un lujo, es una forma de respetar el tiempo del cliente. Por eso invertimos en una plataforma rápida, segura y conectada a toda nuestra operación”, señaló Ruben Soto, gerente general de Tiendas Oro Verde.

La tienda ofrece cerca de 3,000 productos de marcas reconocidas como Sony, LG, Mabe, Indurama, Oster y LAN. Se puede pagar con Yape, tarjetas de crédito y débito; por cada compra se emite el comprobante electrónico (boleta o factura). El cliente elige entre delive r y en 24 ho r as o r ecojo inmediato en tienda .

“Somos de las primeras empresas de la Amazonía en usar VTEX FastStore. Es la misma tecnología de nueva generación que están adoptando los grandes retailers del mundo”, agregó Ruben Soto. “Durante 25 años nuestros clientes vinieron a la tienda. Ahora la tienda va hasta ellos”, concluyó el gerente.

Sobre Tiendas Oro Verde

Tiendas Oro Verde es una cadena de retail con 25 años de trayectoria en la Amazonía peruana, con tiendas en Pucallpa e Iquitos y próxima apertura en Tarapoto. Ofrece electrodomésticos, tecnología y productos agrícolas de las principales marcas, con atención cercana y precios competitivos.

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