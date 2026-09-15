El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA
MARTES 15 DE SEPTIEMBRE
Surquillo ( 5 am - 9 pm)
- Conjunto Habitacional Dammert Muelle
Pachacámac (8 am - 8 pm)
- C.P.R. La Pradera
- C.P.R. Huertos de Manchay Sector Santa Rosa
- Asoc. de Viv. Sector El Balcón Huertos de Manchay
- C.P.R. Huertos de Manchay Sector B
- C.P.R. Huertos de Manchay Sector C
- Asoc. de la U.P.I.S. Vista Alegre de Manchay
- Asoc. C.P.R. La Unión de Manchay Alto
- C.P.R. Huertos de Manchay Sector A Los Eucaliptos
- C.P.R. Huertos de Manchay Sector F
- C.P.R. Huertos de Manchay Sector R Los Alamos
- C.P.R. Huertos de Manchay Parcela 1 Sector R
- A.H. San Cristóbal
- Asociación Los Ficus
La Molina (8 am - 8 pm)
- Urb. Rinconada de Ate
- Cuadrante: Urb. Quebrada de la Rinconada
- Calle El Herraje
Santa Anita (9 am - 8 pm)
- Coop. Universal 1ra etapa
- A.H. Los Jardines
San Juan de Lurigancho (8 am - 8 pm)
- Agru. Arenal Alto
- Coop. La Sagrada Familia
- A.H. Arenal de Canto Grande Juan Pablo II etapa 1
- A.H. Daniel A. Carrión
- A.H. Arenal Alto Canto Grande
- A.H. Señor de Los Milagros II
- APV El Porvenir
- APV Israel
- A.H. Liberación
- AF Perú Posible
- AF Las Casuarinas de Jicamarca
- AF Nvo Mundo
- A.H. Corazón de Jesús
Independencia (12 pm - 8 pm)
- A.H. Hermanos Ayar
- A.H. Cerro Calavera
- A.H. Virgen del Carmen
- IP.I. 18 de Marzo
- U. Pop. Tahuantinsuyo
- U. Pop. Túpac Amaru
- A.H. La Paz
Independencia (12 pm - 8 pm)
- A.H. 31 de Diciembre
- A.H. Hermanos Ayar
- A.H. 5 de Marzo
- A.H. 1ro de Mayo III etapa
- A.H. Cahuide Ampliación
- P.I. 18 de Marzo
Santa Anita (1 pm - 11:50 pm)
- Asoc. Las Praderas de Santa Anita I, II y III etapa
- A.H. Asoc. de Vivienda La Encalada y Salinas
- Hab. Asoc. Los Alpes
San Juan de Lurigancho (1 pm - 11:55 pm)
- Urb. Semi Rústica Canto Grande
- Agru. Arenal Alto
- Coop. La Sagrada Familia
- A.H. Arenal de Canto Grande Juan Pablo II etapa 1
- A.H. Daniel A. Carrión
- A.H. Arenal Alto Canto Grande
- A.H. Señor de Los Milagros II
- APV El Porvenir
- APV Israel
- A.H. Liberación
- AF Perú Posible
- AF Las Casuarinas de Jicamarca
- AF Nvo Mundo
- A.H. Corazón de Jesús.
San Juan de Lurigancho (2 pm - 8 pm)
- Área comprendida entre la Av. Las Riveras de Huachipa, Asoc. Pro.Vivienda Villa Santa Rosa de Huachipa, límite del Cementerio Campo Fe de Huachipa, Av. Los Laureles y Av. Ramiro Prialé.
- Área comprendida entre la Av. Malecón Checa Eguiguren, Av. Pirámide del Sol, Jr. San Federico, Av. Próceres de la Independencia, Av. Lima, Av. Canto Grande, límite distrital El Rímac, límite cerro San Jerónimo, Av. Principal, Jr. Neón, Av. Canto Grande, Av. San Hilarión, Av. Próceres de la Independencia, Av. Jorge Basadre Este, límite Penal SJL, Av. Santa Rosa de Lima, límite Lomas de Mangomarca, Av. El Santuario, Jr. Cajamarquilla, Jr. Apacheta, Av. Gran Chimú.
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