Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La iniciativa de Backus pone en el centro a las personas, la convivencia y el disfrute responsable | Imagen: El Comercio / Archivo
La iniciativa de Backus pone en el centro a las personas, la convivencia y el disfrute responsable | Imagen: El Comercio / Archivo
Por Redacción EC

Backus presentó la primera edición de la Guía de Consumo Responsable, una herramienta práctica que consolida su compromiso con la moderación y fortalece las buenas prácticas de venta y servicio de bebidas alcohólicas en el país.