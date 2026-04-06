Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Marcio Juliano, presidente de Backus, analiza que el momento de actuar por el agua es ahora. (Foto: Freepik)
Marcio Juliano, presidente de Backus, analiza que el momento de actuar por el agua es ahora. (Foto: Freepik)
Por Marcio Juliano

Hoy el Perú enfrenta un desafío que ya no puede seguir postergando: la disponibilidad de agua.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.