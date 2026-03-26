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Backus realizó su primer foro hídrico y anunció la firma de un convenio para destinar agua residual tratada al riego agrícola y de áreas verdes en la ciudad.
Backus realizó su primer foro hídrico y anunció la firma de un convenio para destinar agua residual tratada al riego agrícola y de áreas verdes en la ciudad.
Por Redacción EC

En un contexto de creciente presión sobre las fuentes de agua en Lima, el reúso del recurso empieza a posicionarse como una alternativa clave para enfrentar la escasez. En esa línea, Backus realizó su primer foro hídrico y anunció la firma de un convenio para destinar agua residual tratada al riego agrícola y de áreas verdes en la ciudad.

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