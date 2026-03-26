En un contexto de creciente presión sobre las fuentes de agua en Lima, el reúso del recurso empieza a posicionarse como una alternativa clave para enfrentar la escasez. En esa línea, Backus realizó su primer foro hídrico y anunció la firma de un convenio para destinar agua residual tratada al riego agrícola y de áreas verdes en la ciudad.

El evento se desarrolló en la cervecería de Ate, donde la compañía reunió a autoridades, expertos y actores del sector para debatir sobre soluciones frente al estrés hídrico, uno de los principales desafíos de la capital en un escenario de cambio climático.

Durante el encuentro —organizado en el marco del Día Mundial del Agua— participaron representantes del sector público, privado y de la sociedad civil, así como delegados de comisiones de usuarios de subsectores hidráulicos, municipalidades y organizaciones especializadas en gestión del recurso hídrico.

Backus realizó su primer foro hídrico y anunció la firma de un convenio para destinar agua residual tratada al riego agrícola y de áreas verdes en la ciudad.

Reúso del agua como eje de sostenibilidad

Bajo el enfoque “Reusar para regenerar: agua que vuelve a la vida”, el foro abordó el potencial del reúso como una solución concreta para ampliar la disponibilidad de agua y reducir la presión sobre las cuencas urbanas.

En ese espacio, Backus presentó su estrategia de gestión hídrica, centrada en la eficiencia operativa, la innovación y el trabajo colaborativo. La empresa destacó avances como la reducción de más de 28% en su consumo de agua desde 2017 y el impulso de soluciones orientadas a la recarga de acuíferos.

“Este acuerdo marca un hito en nuestro compromiso con la gestión hídrica porque pone en valor el reúso y el uso de agua tratada, parte de una estrategia sostenida que incluye la reducción de nuestro consumo y el desarrollo de soluciones sostenibles”, señaló Rodrigo Gallegos, director Legal & Asuntos Corporativos de Backus.

Convenio para ampliar la disponibilidad de agua

Como parte central de la jornada, la compañía firmó un acuerdo con la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Rímac Clase “B” para entregar agua tratada destinada al riego de áreas verdes, plantas ornamentales y uso agrario.

El convenio contempla la entrega de un volumen estimado de 45 litros por segundo, equivalente a cerca de 101 mil metros cúbicos al mes y alrededor de 1,2 millones al año. Esta dotación beneficiará principalmente a distritos como Ate, La Molina y Santiago de Surco.

Backus realizó su primer foro hídrico y anunció la firma de un convenio para destinar agua residual tratada al riego agrícola y de áreas verdes en la ciudad.

Desde la Junta de Usuarios destacaron que contar con una fuente adicional de agua permitirá enfrentar la escasez y sostener las actividades agrícolas y de riego en la zona.

“Este convenio no solo fortalece las zonas de riego, sino que también beneficia a las comunidades vinculadas y promueve un uso más responsable del agua en la ciudad”, señaló su representante, Víctor Palomino.

Articulación frente al estrés hídrico

El foro también permitió poner en evidencia la importancia de la articulación entre el sector privado, las autoridades y las organizaciones especializadas para enfrentar los desafíos hídricos de Lima.

En un escenario donde la demanda de agua continúa creciendo, iniciativas como el reúso de aguas tratadas se consolidan como herramientas clave para mejorar la resiliencia urbana y asegurar la sostenibilidad del recurso en el largo plazo.