En la era de la tecnología y las comunicaciones, recibir llamadas de números desconocidos se ha convertido en una molestia común para muchas personas. Estas llamadas pueden ser una fuente de interrupciones no deseadas, estafas telefónicas o incluso acoso. Afortunadamente, existen varias estrategias y medidas que puedes tomar para evitar las llamadas de números desconocidos y proteger tu privacidad y tranquilidad. En esta nota te brindaremos algunos consejos.

CONSEJOS PARA EVITAR LAS LLAMADAS DE NÚMEROS DESCONOCIDOS

Una de las formas más efectivas de evitar las llamadas de números desconocidos es configurar la función de bloqueo en tu teléfono. La mayoría de los dispositivos modernos ofrecen esta opción, que te permite bloquear números específicos o llamadas de números privados. Puedes bloquear los números desconocidos que te han estado molestando, y también puedes bloquear números de telemarketing o números que consideres sospechosos. Para ello, continua:

Entra a la aplicación de teléfono y ve a los ajustes.

Busca la opción bloquear, filtrar o filtro, esto dependerá del modelo de celular que tengas.

Activa filtrar números desconocidos o silenciar desconocidos.

En caso de que tengas un número muy molesto, también puedes enviarlo a la lista negra de tu equipo.

Otra medida que puedes tomar es registrarte en una lista de exclusión de llamadas. En muchos países, existen servicios de registro que te permiten agregar tu número de teléfono a una lista de exclusión, lo que significa que los telemarketers y otras organizaciones no podrán llamarte. Investiga si hay una lista de este tipo disponible en tu país y regístrate en ella para reducir la cantidad de llamadas no deseadas.

Además, puedes considerar la posibilidad de utilizar aplicaciones o servicios de bloqueo de llamadas. Hay una variedad de aplicaciones disponibles en las tiendas de aplicaciones móviles que te permiten bloquear llamadas no deseadas. Estas aplicaciones utilizan bases de datos actualizadas de números de telemarketing y números de estafa conocidos para identificar y bloquear las llamadas no deseadas antes de que lleguen a tu teléfono. Algunas de estas aplicaciones incluso te permiten informar sobre números no deseados para ayudar a mantener actualizada la base de datos.

Si recibes una llamada de un número desconocido y decides contestarla, es importante mantener la cautela. Nunca proporciones información personal o financiera a menos que estés seguro de la legitimidad de la llamada. Algunas estafas telefónicas intentan obtener información confidencial haciéndose pasar por instituciones financieras, compañías de seguros o entidades gubernamentales. Si tienes dudas, puedes pedir el nombre de la persona y una forma de contactarlos para verificar su identidad antes de proporcionar cualquier información.

Otra estrategia efectiva es ajustar la configuración de privacidad en tus redes sociales y perfiles en línea. Algunas compañías de telemarketing y estafadores pueden obtener tu número de teléfono a través de la recopilación de datos en línea. Revisa tus configuraciones de privacidad y asegúrate de que solo las personas que conoces y confías puedan acceder a tu información de contacto.

Si las llamadas de números desconocidos se vuelven persistentes o amenazantes, es recomendable reportar el incidente a tu proveedor de servicios telefónicos o a las autoridades locales. Proporciona todos los detalles relevantes, como el número de teléfono del cual recibes las llamadas, la frecuencia de las llamadas y cualquier otra información que puedas tener sobre el incidente. Esto ayudará a las autoridades a tomar las medidas necesarias para investigar y, si es necesario, tomar acciones legales.