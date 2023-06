Una de las recomendaciones más frecuentes en casa es no tronarse los dedos ya que esto podría producir artritis. Sin embargo, ¿qué tan cierto puede llegar a ser este consejo? En esta nota te contaremos qué es lo que dice la ciencia en torno a este tema, objeto de estudio del ganador del premio Ig Nobel de Medicina; entre otros datos que debes conocer sobre el tema.

QUÉ DICEN LOS EXPERTOS SOBRE SI TRONARSE LOS DEDOS PRODUCE ARTRITIS

Tronarse los dedos es una acción común que muchas personas realizan por diferentes motivos, ya sea por un hábito, por buscar alivio o simplemente por placer. Sin embargo, ha habido una creencia popular de que esta práctica puede causar artritis, una enfermedad inflamatoria crónica que afecta las articulaciones. Esta creencia ha sido objeto de debate durante mucho tiempo, y en 2009 el Dr. Donald Unger, ganador del premio Ig Nobel de Medicina, llevó a cabo un experimento personal para investigar esta cuestión.

El Dr. Unger realizó un experimento que duró más de 60 años. Durante ese tiempo, tronó los nudillos de una de sus manos diariamente, mientras que la otra mano no fue sometida a esta acción. Su objetivo era evaluar si había alguna diferencia en el desarrollo de la artritis entre las dos manos.

Al finalizar el experimento, el Dr. Unger concluyó que no había desarrollado artritis en ninguna de sus manos. Estos resultados parecían contradecir la creencia popular de que tronarse los dedos puede causar esta enfermedad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este experimento se basó en un solo individuo y, por lo tanto, los resultados no se pueden generalizar a toda la población.

Aunque el experimento del Dr. Unger no proporciona una evidencia definitiva sobre si tronarse los dedos produce o no artritis, sus hallazgos sugieren que no existe una relación directa entre estas dos acciones. Es posible que la creencia de que tronarse los dedos causa artritis se deba a la asociación de sonidos de chasquidos con problemas articulares, lo que ha llevado a malinterpretaciones y mitos.

La artritis es una enfermedad compleja y multifactorial que puede ser influenciada por diversos factores, como la genética, el envejecimiento, los trastornos autoinmunes y los factores ambientales. No se ha demostrado científicamente que tronarse los dedos sea un factor de riesgo significativo para el desarrollo de la artritis.

Es importante mencionar que el tronido que se produce al tronarse los dedos se debe a la liberación de gases en las articulaciones. Cuando se estira o se manipula una articulación, se forma una cavidad y el gas presente en el líquido sinovial de la articulación forma burbujas. El sonido de chasquido que se escucha es el resultado de la ruptura de estas burbujas de gas. Esta liberación de gas no parece estar relacionada con el desarrollo de la artritis.

Aunque los resultados del experimento del Dr. Unger sugieren que tronarse los dedos no causa artritis, es importante tener en cuenta que forzar o manipular en exceso las articulaciones puede tener otros efectos negativos en la salud de las manos y los dedos. Puede provocar inflamación, lesiones o desgaste en las articulaciones, lo que puede aumentar el riesgo de problemas articulares a largo plazo.