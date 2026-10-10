Durante los últimos años, la forma de organizar los espacios del hogar ha cambiado para responder a nuevas necesidades, especialmente en viviendas donde cada metro cuenta y el orden resulta fundamental. De cara a 2027, una propuesta de decoración comienza a llamar la atención por su capacidad para combinar elegancia, comodidad y practicidad sin recargar los ambientes ni perder armonía visual. Esta alternativa busca transformar la manera de trabajar desde casa y aprovechar zonas que, en muchos casos, pasan desapercibidas. Su versatilidad permite adaptarse a diferentes estilos de decoración y a las dimensiones de cada vivienda, incluso cuando el espacio es limitado. Conoce de qué se trata esta tendencia, cómo puedes incorporarla en casa y qué debes tener en cuenta para elegir la opción más adecuada.

¿CUÁL ES LA NUEVA TENDENCIA QUE REEMPLAZA A LOS ESCRITORIOS TRADICIONALES?

La principal tendencia para 2027 son los escritorios integrados al mobiliario del hogar, junto con modelos plegables y multifuncionales que permiten crear una zona de trabajo sin ocupar demasiado espacio. A diferencia de las mesas tradicionales, que suelen instalarse como muebles independientes, estas propuestas aprovechan estructuras existentes, como bibliotecas, estanterías, armarios y paredes. También incluyen superficies diseñadas a medida y mesas rebatibles que pueden guardarse al terminar de utilizarlas.

Esta alternativa resulta útil en viviendas pequeñas, donde cada ambiente puede cumplir diferentes funciones. Por ejemplo, una biblioteca puede incorporar una superficie para colocar una computadora, mientras que un escritorio plegable permite recuperar espacio al terminar la jornada. Los diseños sencillos, los tonos neutros y los acabados de madera facilitan su integración con la decoración. Algunos modelos incorporan cajones y estantes para organizar objetos sin añadir otros muebles.

Estas propuestas aprovechan estructuras existentes, como bibliotecas, estanterías, armarios y paredes. | Foto: Envato

¿CÓMO CREAR UN ESPACIO DE TRABAJO SIN TENER UNA HABITACIÓN EXCLUSIVA?

Una pared libre o una esquina poco aprovechada pueden convertirse en lugares adecuados para instalar un escritorio compacto. En la sala, la superficie puede formar parte de una biblioteca o de un mueble de almacenamiento. En el dormitorio, puede colocarse junto al clóset o debajo de una ventana, siempre que exista espacio suficiente y buena iluminación para trabajar.

Las mesas plegables también permiten liberar el ambiente después de utilizarlas. Antes de instalarlas, es importante comprobar que los soportes sean resistentes y que el mecanismo funcione de manera segura. La elección debe considerar las dimensiones disponibles, la frecuencia de uso y los equipos necesarios para las actividades diarias, según informa la plataforma Terra.

Una pared libre o una esquina poco aprovechada pueden convertirse en lugares adecuados para instalar un escritorio compacto. | Foto: Envato

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBE TENER UN ESCRITORIO PARA UNA CASA PEQUEÑA?

Para quienes trabajan varias horas frente a una computadora, conviene elegir una superficie que permita colocar el equipo y sus accesorios. También es importante contar con una silla adecuada y una altura que favorezca una postura cómoda. Los cajones y compartimentos ayudan a guardar documentos y cargadores, mientras que los modelos plegables son convenientes para usos ocasionales.

Los materiales también influyen en el resultado visual. La madera aporta calidez, mientras que los colores claros crean una apariencia ligera. Combinar el escritorio con los muebles existentes y evitar acumular objetos permite mantener el orden. Así, es posible disponer de un espacio funcional sin destinar una habitación completa al trabajo.

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