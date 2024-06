Los jóvenes peruanos que no fueron seleccionados en la convocatoria de Beca 18, modalidad Ordinaria, tienen una nueva oportunidad para acceder a educación superior de calidad a través del Crédito Talento 2024 de Pronabec. ¿Qué es lo que se sabe sobre este beneficio destinado a miles de peruanos? En la siguiente nota te contaremos todo lo que debes saber.

¿HASTA CUÁNDO PUEDES POSTULAR AL CRÉDITO TALENTO 2024 DE PRONABEC?

Puedes postular al Crédito Talento 2024 de Pronabec hasta las 5:30 p.m. del lunes 24 de junio. Este crédito está dirigido a aquellos que postularon a la Beca 18 en la modalidad Ordinaria y no fueron seleccionados, brindándoles una nueva oportunidad para acceder a educación superior de calidad. En esta convocatoria, se ofrecen 250 créditos educativos, incrementando en 100 los ofrecidos en el concurso anterior.

El crédito educativo financia diversos conceptos académicos y de manutención, como matrícula, pensión de estudios, titulación, alimentación, alojamiento, movilidad local, útiles de estudio y la compra de una computadora portátil o equipo similar. Los estudiantes podrán elegir los conceptos que necesiten financiar, lo cual determinará el monto aproximado del préstamo. El préstamo se podrá devolver una vez culminados los estudios, con un plazo de entre 3 y 10 años, y un año de gracia, con una tasa de interés anual de 3,41 %.

Para postular, los candidatos deben haber participado en la Etapa de Selección de Beca 18, modalidad Ordinaria, y haber sido “no seleccionados” en el primer o segundo momento del concurso. Los postulantes deben tener nacionalidad peruana, residir permanentemente en el país, encontrarse en condición de pobreza o pobreza extrema según el Sisfoh del Midis, haber ingresado a una institución de educación superior elegible, y haber concluido el nivel secundario. Además, deben acreditar alto rendimiento académico, no tener antecedentes policiales, penales o judiciales, no tener deudas vigentes con Pronabec, no estar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, y firmar las declaraciones juradas requeridas.

El Pronabec ha beneficiado a más de 7200 peruanos sobresalientes académicamente desde su fundación en 2012 con diversos créditos educativos. Para postular, es importante revisar las bases de la convocatoria en la página web de Pronabec y utilizar los diversos canales de contacto proporcionados para consultas adicionales.

¿DE QUÉ TRATA EL “CRÉDITO TALENTO 2024″ DE PRONABEC?

El “Crédito Talento 2024″, lanzado por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación del Perú, ofrece una nueva oportunidad a los postulantes no seleccionados de la modalidad Ordinaria de Beca 18, convocatoria 2024, para financiar sus estudios superiores. Este programa brinda 250 créditos educativos financiados por el Estado peruano, destinados a personas en situación de pobreza o pobreza extrema. Los beneficiarios pueden elegir los conceptos académicos y no académicos que desean financiar, como matrícula, pensión de estudios, alimentación, alojamiento, entre otros.

El proceso de postulación y aceptación del crédito educativo es virtual y gratuito a través del sitio web del Pronabec, y el plazo para postular finaliza el lunes 24 de junio. Aquellos que resulten seleccionados podrán usar la firma electrónica avanzada, validada a través del mecanismo de biometría de reconocimiento facial del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), para aceptar el crédito educativo. Este proceso garantiza seguridad y celeridad en la identificación de los beneficiarios.

Para postular al “Crédito Talento 2024″, los interesados deben haber participado en la Etapa de Selección de Beca 18, convocatoria 2024, con la modalidad Ordinaria, y haber obtenido la condición de “no seleccionados”. Además, deben registrar a un cotitular y, en caso de ser menor de edad, contar con un responsable de pago. Desde su fundación en 2012, el Pronabec ha beneficiado a más de 7200 peruanos con diferentes créditos educativos, incluyendo 500 beneficiarios del Crédito Talento en sus cuatro convocatorias.

QUÉ ES PRONABEC

Pronabec es el acrónimo de “Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo”, una institución peruana dedicada a promover el acceso a la educación superior y la formación técnica de calidad en el país. Fue creado en el año 2008 bajo el Ministerio de Educación de Perú.

El principal objetivo de Pronabec es brindar oportunidades educativas a jóvenes peruanos que no cuentan con los recursos económicos suficientes para financiar sus estudios superiores. El programa ofrece becas y créditos educativos para cubrir los gastos de matrícula, manutención y materiales de estudio, con el fin de fomentar la igualdad de oportunidades y reducir las barreras económicas que limitan el acceso a la educación.

Pronabec administra diversas modalidades de becas, como la Beca Permanencia, dirigida a estudiantes de bajos recursos que ya están cursando una carrera universitaria y necesitan apoyo financiero para continuar sus estudios. También ofrece la Beca Excelencia Académica, otorgada a estudiantes destacados con un alto rendimiento académico, y la Beca Continuidad de Estudios, para aquellos que han culminado una carrera técnica y desean continuar con una carrera universitaria.

Además de las becas, Pronabec también gestiona el Crédito Educativo, que es un préstamo con condiciones favorables para que los estudiantes puedan financiar sus estudios superiores y posteriormente realizar el pago en plazos cómodos y accesibles.

Pronabec no solo se encarga de otorgar becas y créditos, sino que también desarrolla programas de acompañamiento y capacitación para los beneficiarios, con el objetivo de fortalecer sus habilidades académicas, profesionales y socioemocionales.