Pamela López, todavía esposa y madre de los hijos de Christian Cueva, sigue revelando información trascendental sobre la relación que tuvo con el futbolista. Recordemos que ella anunció su separación de él por una supuesta infidelidad con Pamela Franco, pareja de Christian Domínguez. A propósito de ello, Magaly Medina, por medio de su programa “Magaly TV: La Firme”, le dio un consejo bien particular. Aquí te contamos qué le dijo.

¿Cuál fue el particular consejo que le dio Magaly Medina a Pamela López?

“Ella ha sido humillada y deshonrada públicamente, por la conducta de este hombre, por la falta de responsabilidad, la falta de compromiso, la falta de lealtad, este hombre se ha aportado de la peor manera con ella”, dijo Magaly en primera instancia.

Luego, Medina resaltó que López debería exigir una fuerte indemnización económica. “Bueno, yo le he dicho eso hoy día a Pamela López, le he dicho ‘dale donde más le duele’. Estás dolida, estás humillada, que él lo pague, eso se paga y se lo merece”, dijo la periodista.

Por último, la ‘Urraca’ agregó: “Hay algo que yo le decía también a Pamela López, algo que uno aprende en el día a día, el hombre con el que te casas no es el mismo el que te divorcies. Métetelo bien en la cabeza porque los hombres cuando se divorcian se vuelven tacaños, mezquinos, esconden la plata, cambian las propiedades, las cambian de nombre”.

¿Cómo amenazó Christian Cueva a Christian Domínguez por Pamela Franco?

Según Pamela, Cueva, que la hostigaba en todo momento, mandó a amenazar a Domínguez a través de diferentes medios. “Se dio un último viaje, donde fui para que me dejara en paz, porque cambiaba de celular, de casa y él se averiguaba todo, quería que todo quedara ahí. El principio de mi relación con Christian Domínguez fue complicado, porque la otra persona en mención no me dejaba en paz. Christian tuvo amenazas, fue complicado”.

Asimismo, la cumbiambera añadió: “La otra parte (Cueva) no me dejaba. Estaba ahí y ahí. Mandaba a amistades, mandaba mensajes, manda amenazarlo a Christian (Domínguez ). Una vez tuvimos nuestro viaje a Chimbote y hubo personas que lo llamaron para amenazar y así ha sido bastante tiempo”.

Cómo reaccionó Christian Domínguez a las amenazas de Christian Cueva

Recordemos que, según Franco, estas amenazas se dieron cuando ella ya no tenía ningún contacto con Cueva. Además, Domínguez ya estaba al tanto de todo lo que vivió Pamela con el exAlianza Lima. Por este motivo, Christian decidió comunicarse con el seleccionado nacional para pedirle que no molestara más.

“Christian Domínguez tuvo altercados con él, ha habido creo dos ocasiones en las que él ha intentado comunicarse con él para decirle ‘oye ya, deja de comunicarte con Pamela’”, señaló Pamela.

¿Qué dijo Christian Domínguez sobre el ‘ampay’ que protagonizó?

El último lunes, Domínguez fue entrevistado por Ethel Pozo y Janet Barboza. El cantante se refirió al ‘ampay’. “Yo tengo que aceptar el error que tuve, pedirle perdón a Pamela y a mis padres por la vergüenza pública”.

Luego, Christian fue consultado sobre si se considera un infiel serial, a lo que respondió lo siguiente: “No me siento así, no sabría decirte si soy aquello. Hasta el momento, no he identificado lo que tengo, no me han brindado un diagnóstico médico para que pueda decirte eso... Voy a llevar terapia, yo vengo de una familia funcional y sé que hay temas que debo tratar”.

