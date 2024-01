Alfredo Benavides es uno de los cómicos más conocidos y que más simpatía despierta en el ámbito de la farándula peruana. El humorista ha sabido interpretar diferentes personajes que se han ganado el cariño de la gente. Entre ellos, por ejemplo, destaca su papel de ‘Niño Alfredito’. A propósito de ello, el comediante sorprendió a sus fans al asegurar que se casará. Aquí te contaremos todos los detalles de este comentado tema.

Cuando se casará Alfredo Benavides, actor cómico de ‘JB en ATV’

Alfredo se presentó en el programa “Por es sábado con Andrés”, conducido por Andrés Hurtado, y en calidad de primicia contó que se casará el próximo 9 de abril. Esto provocó que el mismo ‘Chibolín’ se sorprendiera.

Con quién se casará Alfredo Benavides, actor cómico de ‘JB en ATV’

La otra pregunta que le hicieron al artista fue sobre quién es la afortunada que contraerá matrimonio con él. Benavides respondió de la siguiente manera: “El 9 de abril me caso. No sé con quién, pero me caso”.

Qué más debes saber sobre la boda de Alfredo Benavides

Asimismo, el humorista dio más detalles sobre los músicos que estarán invitados a su boda. “El 9 de abril me caso y tú vas a hacer mi boda. (Con el) Grupo 5, Grupo Río, La Banda de Pedro Suárez Vértiz y Charlie Zaa. Va a ser la boda del año”.

Por último, Alfredo hizo hincapié en quiénes serán los invitados de su matrimonio. " 700 son mis seguidores de TikTok y la gente que me sigue a través de mi carrera”.

¿En qué reality de Netflix aparece Andrés Hurtado?

Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, sorprende a sus seguidores al aparecer en el primer episodio del reality “¡Sálvese quien pueda!” de Netflix, que se estrenó el 10 de noviembre del 2023.

Su participación en el programa de Telecinco tomó por sorpresa a sus fans, marcando una inesperada incursión del conductor peruano en el mundo del entretenimiento de la plataforma de streaming.

Quién es Andrés Hurtado

Andrés Hurtado es un presentador de televisión, empresario, productor y exhumorista peruano. Él alcanzó notoriedad en sus papeles cómicos bajo el seudónimo de ‘Chibolín’. Una vez fuera del mundo humorístico, formalizó el programa ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ con fines caritativos para los sectores populares de la sociedad.

Andrés Hurtado es el menor de siete hermanos y afirma que en su niñez dormía en una sola cama con tres de sus hermanos. Estudió en el Colegio San Antonio Marianistas y luego siguió su escuela primaria en el colegio católico salesiano Don Bosco.

Según él, si no hubiera dejado la escuela a los 13 años sería miembro eclesiástico de la Iglesia católica.

Tiene dos hijas con la ex vedette Marilú Montiel, las modelos Josetty Hurtado y Gennesis Andrea Hurtado. Con Patricia Elizabeth Martínez tuvo otra hija de nombre Luciana.

El 2 de septiembre de 2019 hizo público su matrimonio con la cantante puertorriqueña La India.

En agosto de 2020, en el programa “Porque hoy es sábado con Andrés”, se confirmó que dio positivo al COVID-19, siendo internado de emergencia, donde luego sería dado de alta, al superar la enfermedad.

Hoy por hoy, Andrés Hurtado sigue dando que hablar con su singular personalidad que le ha valido gran reconocimiento en el medio de la farándula local e internacional.

Aprende a actualizar la dirección de tu domicilio de manera sencilla y desde la comodidad de tu hogar.