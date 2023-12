Las tradicionales fiestas de fin de año se aproximan, y destacadas personalidades televisivas como Jaime Bayly vienen ultimando detalles para pasarla en familia. Con 58 años a cuestas, el periodista y escritor peruano ha decidido ponerle una pausa a las entrevistas de corte político para anunciar el lanzamiento de un espacio íntimo cuya principal novedad será la de hablar de temas personales que involucran a Silvia Nuñez, hija y también su madre. A propósito de Doris Letts y la Navidad, te contamos cuál es el motivo que generó el distanciamiento entre ambos, qué sucedió y porqué se habrían peleado.

¿POR QUÉ RAZÓN JAIME BAYLY SE DISTANCIÓ DE SU MADRE A POCAS SEMANAS DE CELEBRARSE LA NAVIDAD?

El fin de año, en esta ocasión de 2023, trae consigo el festejo de la Navidad evocando el nacimiento de Jesús, y el posterior recibimiento de un Año Nuevo que para Jaime Bayly representa cambios abruptos, pero necesarios en su vida tal y como lo expresa mediante el nuevo espacio emitido vía YouTube donde acaba de revelar que no retornará a Lima para ver a su madre.

A pocas semanas de celebrarse la tradicional festividad cristiana en gran parte del mundo, el autor de ‘No se lo digas a nadie’ sorprendió a sus seguidores en dicha plataforma al confesar el 9 de diciembre que junto a su esposa e hija Zoé, decidieron quedarse en Miami durante esta temporada y por ende evitar reunirse con Doris Letts.

De acuerdo a lo revelado por Jaime Bayly, el distanciamiento de su madre, a quien por cierto visitó casi a fines de noviembre, acaba de producirse de manera intempestiva luego de escuchar unos audios “tan desafortunados, tan autoritarios” enviados a Silvia Núñez, a raíz según cuenta de una broma realizada por él acerca de la boda entre Fanny Lu y Mario Brescia.

“Mi madre me conoce hace 58 años, me conoce la vida entera, pero cuando escucho los audios que le dejó a Silvia, o sea que conspira a mis espaldas, me da la impresión de que mi madre no me conoce, mi madre me quiere cambiar”, manifestó visiblemente afectado por la situación que finalmente ha originado que decida no pasar la Navidad 2023 con ella y parte de su familia biológica que vive en Perú.

Por otra parte, un Jaime Bayly profundamente indignado debido a las expresiones vertidas por Doris Letts vía WhatsApp, tildó a su progenitora de “homofóbica” sin lograr entender “porque actúa de esa manera” contra él y no le dice las cosas que siente de manera directa.

¿CUÁLES FUERON LAS EXPRESIONES DE DORIS LETTS QUE ESCUCHÓ JAIME BAYLY POR AUDIO Y PROVOCARON LA DECISIÓN DE NO RETORNAR A LIMA POR NAVIDAD?

Jaime Bayly, radicado en Miami desde hace varios años, utilizó el nuevo espacio creado para YouTube y donde dejará fluir sus “pensamientos, preocupaciones y obsesiones que lo atormentan y le ilusionan”, con la finalidad de dar a conocer que terminará pasando Navidad alejado de su madre, Doris Letts, y círculo consanguíneo limeño.

“(Mi madre) quiere que sea una persona que yo no puedo ser y no quiero ser. Esto me entristece profundamente”, expresó el destacado escritor de 58 años que en febrero cumplirá 59, pasando a detallar 3 de las frases que más lo hirieron y lo tienen con el “corazón helado”.

A continuación, compartimos extractos de los audios que hizo público Jaime Bayly, recordando puntualmente la broma referente al matrimonio de Fanny Lu y Mario Brescia que fue tomada de mala forma por Doris Letts:

BROMA SEGÚN JAIME BAYLY

“Mi mamá en sus mensajes de voz se refiere a una broma que le hice a un amigo. Mario se casó con Fanny y yo dije “envidio a Fanny por casarse con Mario, a mí me hubiera gustado casarme con Mario”, pero era una broma.

Como mamá es homofóbica, ella condena, deplora, el amor homosexual, esa broma que hice a mi mamá le parece algo espantoso”

- AUDIO 1

“Mamá le dice a Silvia, “esto no puede seguir así’”

- AUDIO 2

“Mamá le dice a Silvia, “cómo puedes aguantarlo”, “yo no sé cómo lo aguantas””

- AUDIO 3

“Mamá le dice a Silvia, “Jaime se está haciendo un tremendo daño y les está haciendo a ustedes un daño terrible””

Finalmente, y por todas las razones expuestas, Jaime Bayly ha creído que lo más conveniente por el momento, será mantener cierta distancia con su madre a fin de evitar mayores conflictos sobre todo teniendo en cuenta la Navidad venidera, y puntualizando además vía YouTube que “estoy ejerciendo mi libertad de una manera que es saludable” no sin antes reafirmar con tristeza que le “duele que vaya por detrás a mis espaldas”.