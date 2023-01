El Mundial Qatar 2022 siempre quedará en el recuerdo de los hinchas del fútbol. Se dieron grandes encuentros, destacaron varios futbolistas, fue campeón la Argentina de Lionel Messi y, por encima de todo, hubo una gran final que será inolvidable. Y esto último lo tiene muy en claro Hugo Lloris, arquero de Francia, pues se volvió a referir a dicho encuentro.

Hugo Lloris: la particular metáfora que utilizó para describir la final del Mundial Qatar 2022

“Son momentos dolorosos. Tuvimos un combate, fue una pelea de verdad. Fue como una pelea de boxeo”, señaló Lloris para Telefoot sobre el partido decisivo que terminó con la celebración del cuadro sudamericano.

¿Qué dijo Hugo Lloris sobre los penales ante Argentina?

Asimismo, el actual portero del Tottenham se refirió a los penales que propiciaron que Messi y compañía levanten la Copa del Mundo. “Los penales son algo con lo que en mi carrera no tuve éxito. Desafortunadamente, esa noche el éxito estuvo del lado de los argentinos”.

Cabe resaltar que después del Mundial, en medio de gran sorpresa, Lloris oficializó su retiro de la selección francesa, con la cual fue campeón de la edición Rusia 2018.

“Veo que ya no me recupero mentalmente como antes. Terminé (el Mundial) exhausto. Espero que desconectarme un poco más me permita continuar jugando al máximo nivel durante varios años y tener más frescura”, indicó el guardameta de los ‘Spurs’.

Lloris disputó 145 partidos con la camiseta de su país (récord histórico por delante de los 142 de Lilian Thuram), y es el golero con más encuentros jugados (20) en los Mundiales.