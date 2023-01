El éxito musical de la canción de Shakira con el apoyo del productor argentino BZRP es rotundo. Sin embargo, detrás del telón se encuentran dos marcas que fueron comparadas con productos de lujo. ¿Qué ganaron Twingo y Casio tras ser mencionados en el nuevo tema de la cantante colombiana? En esta nota te contamos todo lo que debes conocer al respecto sobre esta información.

QUÉ GANARON TWINGO Y CASIO TRAS SER MENCIONADOS POR SHAKIRA

Según el medio de comunicación CNN en Español indican que en este tipo de casos se utiliza algo llamado la comparación desventajosa.

“Ambas marcas [Twingo de Renault y Casio] han mostrado su frustración. Es una oportunidad maravillosa para que las marcas se inventen una estrategia de mercadeo y aprovecharla”, explicaba un presentador del canal de televisión.

Según la experta en mercadotecnia consultada por CNN, Alin Moreno Ríos, de la Universidad Iberoamericana, todo esto “es un fenómeno”.

“La reacción en los medios es un boom. Realmente las marcas están buscando ser mencionadas en medios. Y claramente Shakira puede traer a la mesa ciertas de ella o sus productos, ella lo hace con esta intención comparativa”, explicó.

“Hoy en día la mercadotecnia ayudó mucho a las marcas. Si hacemos algo bien o mal, esto se entera al momento. Algunas marcas aprovecharon la viralidad para surgir en los reflectores. Las marcas tienen una estrategia de marketing que tienen como objetivo ponerse en la mira. Casio y Renault lo están aprovechando bien”.

QUÉ ES TWINGO

Si bien la marca ya era conocida por un grupo muy selecto de personas, esta se popularizó recientemente por ser mencionada en el nuevo éxito musical de la cantante colombiana Shakira y el productor argentino BZRP.

Sobre Twingo se sabe que esta pertenece a la fabricante Renault.

El Renault Twingo es un automóvil del segmento A producido por el fabricante francés Renault desde el año 1992.

La Twingo es un auto de cuatro plazas con carrocería hatchback de tres puertas, motor delantero transversal de cuatro cilindros en línea y tracción delantera. Fue presentado en el Salón del Automóvil de París el 5 de octubre de 1992, para empezar su comercialización a principios del año siguiente.

QUÉ ES CASIO

Tras la reciente mención de esta marca en la canción de Shakira y BZRP, muchos se preguntan qué es lo que se debe saber sobre esta empresa.

Según la información que se encuentra en la web, la empresa Casio es una multinacional japonesa fabricante de electrónica de consumo con sede en Shibuya, Tokio, Japón.

Casio fue fundada en 1946, y en 1957 introdujo la primera calculadora compacta totalmente eléctrica. La empresa es mayormente conocida por sus calculadoras y relojes, pero también diseña y fabrica equipos de sonido, PDAs, cámaras digitales, relojes y teclados electrónicos.

SOBRE LA NUEVA CANCIÓN DE SHAKIRA Y BZRP

Más de 25 millones de visualizaciones en YouTube en 12 horas y un aluvión de reacciones en redes sociales han convertido en viral la esperada colaboración entre la cantante colombiana Shakira y el productor argentino Bizarrap, una canción llena de dardos envenenados dirigidos a su expareja, el exfutbolista español Gerard Piqué.

Publicada bajo el título “BZRP Music Session #53″, Shakira lanza en ella frases como “tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión” o “entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música, perdón que te sal-pique”.

Va aún más allá y no deja asomo de dudas sobre sus intenciones cuando dice “esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques” o “contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques, me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”.

Una de las reacciones más comentadas ha sido la del ‘streamer’ español Ibai Llanos, amigo y socio del futbolista, que se ha hecho a su vez viral con un vídeo en el que escucha y comenta, lleno de sorpresa e incredulidad, la letra de la canción.

“Descanse en paz Gerard Piqué”, llega a decir Llanos, que confiesa que no esperaba que las alusiones fueran tan directas.

Compañeros de profesión de Shakira también han reaccionado con emoticonos de fuego y onomatopeyas, como el español Alejandro Sanz, que ha dejado escapar un “Auuuu” en alusión a la frase en la que Shakira dice “una loba como yo no está pa’ tipos como tú”.

Antonella Roccuzzo, esposa de Leo Messi, con la que la cantante colombiana coincidió más de una vez durante la etapa del jugador argentino en el Barcelona, ha colocado tres emoticonos de fuego junto al vídeo de la canción.

Además de aludir a Piqué, Shakira, de 45 años, incluye en la canción referencias a la nueva pareja del futbolista, Clara Chía, de 23: “tiene nombre de buena persona, clara-mente no es como suena” o “cambiaste un Ferrari por un Twingo” y “yo valgo por dos de 22″.

No es el primer mensaje que Shakira lanza a Piqué después de su ruptura, el año pasado, ya que presentó dos sencillos en 2022: “Te felicito”, con el artista puertorriqueño Rauw Alejandro, y “Monotonía”, en colaboración con Ozuna, de la misma nacionalidad.

El pasado diciembre Shakira y Piqué firmaron en un juzgado de Barcelona (España) el acuerdo que permite a la artista establecerse con los hijos de ambos, Milan y Sasha, de 9 y 7 años, en Miami (Estados Unidos).

Bizarrap, a sus 24 años, es uno de los productores más solicitados de la actualidad. Su última colaboración con el cantante español Quevedo, “BZRP Music Session #52″, fue uno de los grandes éxitos de 2022 y ha hecho canciones con artistas latinoamericanos como Nathy Peluso, Nicky Jam o Residente.