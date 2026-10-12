La salud respiratoria requiere una constante atención, especialmente frente a hallazgos médicos que no manifiestan señales de alerta evidentes. Así lo advirtió el Dr. Octavio Cubas, médico neumólogo del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen del Seguro Social de Salud (EsSalud), al referirse al diagnóstico y abordaje del nódulo pulmonar.

El especialista explicó que, el nódulo pulmonar es una pequeña mancha o crecimiento anormal, generalmente redondeado u ovalado, que mide menos de 3 centímetros (30 milímetros) de diámetro y se observa en una radiografía o tomografía computarizada del tórax.

Este no suele generar molestias, tos ni dolor en el paciente. Por esta razón, habitualmente son descubiertos de forma casual como un hallazgo radiológico durante exámenes médicos o tomografías de rutina.

¿Cuándo evaluar un nódulo pulmonar?

Un nódulo no es necesariamente un tumor maligno. En muchos casos, puede tratarse del residuo de una inflamación o infección previa, como la tuberculosis o la COVID-19. Sin embargo, el Dr. Cubas enfatizó que, en personas mayores de 40 años, o cuando el nódulo genera algún tipo de reacción en el organismo, se debe mantener un seguimiento riguroso por el riesgo de neoplasia.

Los criterios médicos para definir una intervención quirúrgica o biopsia consideran principalmente: el tamaño con lesiones bien delimitadas que miden entre 8 milímetros y 3 centímetros y la evolución: con cambios en la forma, bordes o velocidad de crecimiento de la lesión en estudios de seguimiento.

Nódulo pulmonar: qué es, cómo se detecta y en qué casos se requiere cirugía

Procedimientos de mínima invasión y pronta recuperación

Para abordar estas lesiones en etapas tempranas, el Hospital Almenara emplea técnicas quirúrgicas modernas como la videotoracoscopía o la toracotomía mínima. Este procedimiento permite acceder a la cavidad torácica mediante incisiones muy pequeñas para realizar una resección en cuña y extraer el nódulo.

“La técnica de mínima invasión no solo reduce los riesgos asociados a una cirugía de tórax, sino que permite examinar los ganglios circundantes para obtener un diagnóstico preciso y descartar tempranamente un proceso maligno”, precisó el Dr. Cubas.

Gracias a la precisión de la videotoracoscopía y a la detección precoz, la recuperación de los pacientes suele ser rápida, estimándose un periodo de alta hospitalaria de tan solo cinco a siete días en condiciones postoperatorias favorables.