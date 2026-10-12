Nódulo pulmonar: qué es, cómo se detecta y en qué casos se requiere cirugía
Nódulo pulmonar: qué es, cómo se detecta y en qué casos se requiere cirugía
Por Redacción EC

La salud respiratoria requiere una constante atención, especialmente frente a hallazgos médicos que no manifiestan señales de alerta evidentes. Así lo advirtió el Dr. Octavio Cubas, médico neumólogo del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen del Seguro Social de Salud (EsSalud), al referirse al diagnóstico y abordaje del nódulo pulmonar.

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