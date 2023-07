Ya se revelaron los nominados a los Premios Emmy 2023, y aunque hay muchas series favoritas del público en varias categorías, muchos usuarios lamentan la ausencia de algunas producciones.

Los Premios Emmys es el evento más importante de la industria de televisión a nivel mundial, y aunque se aplaude su decisión para otorgar merecidas nominaciones, también puede molestar que dejen de lado a algunos programas.

Dicho esto, gracias a la plataforma Alta Peli, realizamos una amplia lista de series y artistas que fueron olvidados en los premios de este año.

¿QUIÉNES FUERON OLVIDADOS EN LOS PREMIOS EMMY 2023?

Harrison Ford

El actor pudo haber sido nominado por su trabajo en el drama “1923″ o por la comedia “Shrinking”, pero lo dejaron a un lado.

Se puede entender que lo hayan omitido con la serie de Paramount+ debido a que la serie no generó muchos seguidores, pero en la serie de Apple TV+ nominaron a sus compañeros y a él no, lo que genera las especulaciones de un problema con él directamente.

Atlanta

Los finales de series al parecer fueron las estrellas de estas nominaciones, pero una producción que tuvo una buena conclusión y fue olvidada es “Atlanta”, que solo consiguió una nominación por Fotografía.

A pesar que es una de las mejores comedias de la historia, se despidió de los Emmys por la puerta falsa. Es inadmisible no ver a Donald Glover entre los actores nominados.

Los Targaryen

Todos los actores o actrices que participaron en “Succession”, “The Last of Us” y “The White Lotus” fueron nominados, y por ende, acapararon las categorías de drama. Esto perjudicó a los artistas de “House of the Dragon”, como Emma D’Arcy, Matt Smith o Paddy Considine, quienes se pensó que tendrían alguna nominación pero al final quedaron fuera.

Black Bird

Es imposible creer que una de las mejores miniseries de 2022 haya quedado fuera en la categoría de Mejor Miniserie o Película para TV, y haya sido desplazada de manera inexplicable por “Obi-Wan Kenobi”.

Betty Gilpin

A pesar de que no se esperaba que “Mrs. Davis” logre algo, resulta inadmisible que la protagonista de la serie no haya recibido ninguna nominación, cuando su trabajo obligaba al certamen a darle una mención honrosa.

Dave

La tercera temporada de la comedia de FX ofreció todo lo que una producción pueda dar a sus seguidores y demostró que ganar un Emmy era ahora o nunca. Incluso consiguieron integrar a Brad Pitt y Rachel McAdams como parte de su reparto, pero no pudieron alcanzar una nominación.

Domhnall Gleeson

Probablemente Evan Peters cubrió la cuota de psicópatas entre las nominaciones, porque no existe otra explicación por la que una de las mejores actuaciones de 2022 en los premios de este año. El trabajo de Gleeson por “The Patient” es descomunal.

Poker Face

Aunque obtuvo 4 merecidas nominaciones este año, resulta increíble que no haya sido considerada esta serie en la categoría de Mejor Comedia.

Sarah Goldberg

Esta es sin duda una de las mayores injusticias de los Emmys. Prácticamente todos los miembros de la comedia “Barry” fueron reconocidos menos ella, quien se retira con tan solo una nominación lograda en 2019 y ningún premio conseguido.

Rachel Weisz, Elisabeth Olsen, Emily Blunt, Helen Mirren

En años anteriores, si un actor o actriz saltaba de la pantalla grande a la chica, los Emmys se asombraban por ese cambio y les brindaban una nominación sin necesidad de que hagan un gran papel.

Sin embargo, se volvió tan común que los intérpretes de cine vayan a la TV, que ya no es llamativo. Es por ello que, artistas como Elisabeth Olsen por “Love and Death” o Emily Blunt por “The English” no se encuentran nominadas.