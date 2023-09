De qué murió Silvina Luna a los 43 años

Este jueves 31 de agosto, Silvina Luna, actriz y modelo argentina de 43 años, falleció luego de varios meses de estar internada en el Hospital Italiano. Su abogado Fernando Burlando decidió dar la lamentable noticia que ha conmocionado toda la Argentina. La artista ingresó al establecimiento de salud por complicaciones de hipercalcemia que al final desencadenaron en una insuficiencia renal aguda.

¿QUÉ PASÓ CON LA SALUD DE SILVINA LUNA?

Al parecer, la modelo Silvina Luna sufrió una intoxicación por metacrilato, debido a su uso en una cirugía estética de glúteos, que luego llevó a una insuficiencia renal, por lo que tuvo que someterse a tratamientos de diálisis hasta sus últimos días. El metacrilato, también conocido como PMMA por sus siglas, es considerado un tipo de plástico o material de relleno que se utiliza en áreas de glúteos y regiones faciales.

En este caso, el uso de metacrilato está autorizado en Argentina exclusivamente para procedimientos de relleno facial, más no para su aplicación en nalgas y mamas que resulta perjudicial para la salud. Y es que, en una entrevista en el programa de entretenimiento ‘LAM’ con Angel de Brito, Silvina había revelado que su situación requería un trasplante.

“En 2010, confié en la palabra de un profesional y me sometí a una cirugía estética que parecía sencilla y pequeña. En 2011, me realicé exámenes de rutina en una clínica y me diagnosticaron hipercalcemia. Comencé a investigar y descubrí que había casos similares de chicas que habían utilizado metacrilato en sus cirugías”, contó Luna a la presentadora de televesión argentina Susana Giménez en una entrevista hace 9 años.

¿QUIÉN ERA SILVINA LUNA?

Silvina Luna nació el 21 de junio de 1980 en Rosario, Argentina. Ella surgió como una figura en la esfera publica como presentadora, logrando tener mucha popularidad a nivel nacional al formar parte de la segunda temporada del reality “Gran Hermano” en 2001. Después de su paso por el programa televisivo, continuó protagonizando campañas publicitarias y forjó su carrera como actriz, participando en varias producciones teatrales, telenovelas y series televisivas.

Tras años, exactamente en 2015, desempeñó un papel principal en la película “Loca ella, loco yo”, bajo la dirección de Nicolás Tannchen. En el 2016, Luna tomó la decisión de ir a Estados Unidos, donde vivió cerca de un año. En 2022, ella formó parte del reality show “El Hotel de los Famosos”, pero no pudo concluir su participación ya que se le presentó problemas de salud.