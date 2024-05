Los aparentes coqueteos entre Ely Yutronic y Paco Bazán habrían terminado luego de la emisión del reportaje preparado por “Magaly TV, La Firme” que generó controversia. Tras revelarse detalles sobre el pasado e inicios televisivos de la periodista de ATV, la propia conductora del noticiero nocturno utilizó su espacio para referirse al informe, y contar detalles exclusivos acerca de la nacionalidad que posee, así como el motivo por el cual terminó arribando a Perú hace varios años. Te contamos cuál es el país donde nació, porqué estudió comunicaciones, y cuándo llegó a Lima.

¿DÓNDE NACIÓ ELY YUTRONIC Y POR QUÉ LLEGÓ AL PERÚ HACE VARIOS AÑOS?

Terminaba el mes de noviembre en 2023, y ATV anunciaba el debut de Ely Yutronic como conductora de la Edición Central de “ATV Noticias”, siendo hasta hoy la imagen de dicho espacio televisivo al que llegó tras varios años viviendo en Lima, ciudad peruana donde continúa su camino periodístico habiendo nacido en un país vecino.

Hasta antes de ganar mayor notoriedad debido al comentado vínculo con Paco Bazán, muy pocas personas sabían que la mediática periodista era de nacionalidad chilena, y su arribo al Perú pudo llevarse a cabo luego de ejercer en Bogotá, Colombia.

Tal y como lo reveló ella misma respondiendo de cierta forma al reportaje de “Magaly TV, La Firme” que destapó su pasado como ‘chica reality’, Ely Yutronic llegó a Lima “en el año 2019 por motivos de la vida”, y “durante estos 5 años, quienes me conocen, saben que he trabajado como reportera, periodista y conductora de noticias”.

Cabe resaltar, que tras laborar en el mundo del modelaje y anfitrionaje también dentro de su natal Chile, finalmente logró financiar la carrera de sus sueños: periodismo, estableciéndose en la ciudad española de Madrid para estudiarlo al 100%, y durante 4 años aproximadamente.

Hoy Ely Yutronic tiene 36 años, y desde hace 5 vive en Perú ejerciendo las comunicaciones como presentadora de “ATV Noticias Edición Central” a partir de noviembre de 2023, y previamente habiendo trabajado también para Panamericana TV.

¿POR QUÉ MAGALY MEDINA COMPARÓ A ELY YUTRONIC CON TULA RODRÍGUEZ Y OTRAS FIGURAS DEL ESPECTÁCULO?

Hace varios meses que los coqueteos entre Ely Yutronic de “ATV Noticias Edición Central” y Paco Bazán de “El Deportivo, en otra cancha”, se volvieron más recurrentes cada vez que interactúan previo al inicio del programa deportivo, motivo por el cual empezó a especularse con un posible vínculo sentimental entre ambos, y ahora último despertado el interés de Magaly Medina mediante la realización de un reportaje donde muestra imágenes inéditas sobre su pasado.

Tras ello la periodista nacida en Chile que labora en Canal 9 desde noviembre de 2023, no dudó en hacer uso de algunos minutos del noticiero que conduce, para revelar detalles acerca del camino recorrido previo a convertirse en comunicadora de profesión, y confesar que inicialmente trabajó como modelo y anfitriona.

En ese sentido, y un día después de lanzado el reportaje sobre Ely Yutronic que causó controversia, es decir, viernes 10 de mayo, Magaly Medina volvió a referirse a ella comparando su historia con la de Tula Rodríguez, Mónica Cabrejos, Karla Tarazona, entre otras, quienes también en determinado momento “vistieron plumas y lentejuelas y se calatearon para calendarios”, por ejemplo, y hoy trabajan como actrices, presentadoras y/o panelistas.

(A partir de minuto 11 con 30 segundos)

“Uno no puede escapar de su pasado porque tu pasado está ahí, uno tiene que asumirlo”, manifestó la conductora de “Magaly TV, La Firme” acerca de los inicios de su colega radicada en Perú desde el 2019, resaltando además que “no es el primer caso, hay mucha gente que ha empezado como vedette, como bataclana, como bailarinas”.

Tras la respuesta de Ely Yutronic al reportaje emitido por Magaly Medina, la popular ‘Urraca’ recordó tanto a Tula Rodríguez como Mariella Zanetti que tras incursionar en el vedetismo, terminaron actuando para diversas series, por ejemplo, y asimismo comparó su historia por asemejarse a nivel evolutivo.

CÓMO RESPONDIÓ ELY YUTRONIC A REPORTAJE EMITIDO POR “MAGALY TV, LA FIRME” SOBRE SUS INICIOS EN LA TV

De sus presuntos coqueteos con Paco Bazán, ahora pasamos al destapado pasado de una Ely Yutronic que casi de manera inmediata decidió dirigirse a la audiencia de “ATV Noticias Edición Central” (Viernes 10/05) para contar cómo y cuando llegó a tierras peruanas, y sobre todo detalles de las actividades que realizó antes de convertirse en una periodista con mucha experiencia.

“Desde muy jovencita, desde los 16 años que trabajo ... siempre tuve el deseo y las ganas de comunicar”, dijo inicialmente a modo de respuesta sobre las imágenes propaladas por “Magaly TV, La Firme” donde se le observa en diminutas prendas, y hasta bailando al estilo pole dance con látigo en mano.

Confiesa además que gracias a los trabajos realizados como anfitriona y modelo “pude generar los recursos y ahorrar para poder ir a Madrid a estudiar periodismo, que era mi anhelo”.

Finalmente, Ely Yutronic expresa que a sus 36 años “no tengo nada de lo que avergonzarme, todo lo contrario, me siento orgullosa de la mujer en la que me he convertido” porque “nadie es perfecto”, no sin antes aprovechar la oportunidad para agradecerles a las personas que confiaron en ella para liderar diversos proyectos desde que ejerce la profesión.