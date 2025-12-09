Ya seas estudiante, investigador o algún profesional de carrera afín a la investigación, todos hemos necesitado, en algún punto de nuestras vidas, un acceso rápido y fácil a PDF. Como cuando acudes a la biblioteca y ese libro que tanto necesitas no se puede retirar de las instalaciones. En esta nota te ofrecemos una solución sencilla y gratuita para esos escenarios.

No hace mucho, la digitalización de documentos físicos dependía de fotocopiadores, escáneres u otros servicios pagos; sin embargo, la tecnología ha seguido avanzando con los años y, con ello, la creación de nuevas herramientas que pueden ser nuestras aliadas.

Cómo digitalizar un documento físico a PDF GRATIS | Foto: difusión

Este es el caso de Google Drive. A pesar de ser un aplicativo muy popular, compatible con Android e iPhone, no todos los usuarios conocen su máximo potencial. El aplicativo permite transformar documentos impresos o físicos en documentos digitales o pdf gracias a su función de escáner, el cual emplea solo la cámara integrada de tu celular.

Ahora ya conoces esta importante funcionalidad gratuita que te ahorrará el trabajo de descargar miles de aplicativos con suscripción o permisos de privacidad dudosos.

¿Cómo convertir un documento físico en PDF con Google Drive?

La conversión digital inicia ingresando al aplicativo de Google Drive desde tu celular; dirígete a “+” o “Agregar”. Luego haz clic en la opción “Escanear o escanear documento”.

Escáner de Google Drive | Foto: difusión

El aplicativo pedirá el acceso a tu cámara; deberás darle clic a “Permitir” y luego se habilitará una vista similar a la de la cámara de tu celular. Deberás centrar bien la imagen que deseas escanear y luego decidir si quieres guardar o volver a escanear el documento.

Esta es una manera sencilla que tendrás de llevar esos documentos donde sea que vayas sin el peso físico, permisos de biblioteca y demás. Finalmente, es importante recalcar que Google y sus aplicativos son herramientas preestablecidas en Android, que no tendrás la necesidad de descargar. La opción de descarga es para quienes tengan el sistema operativo de Apple. A pesar de ello, el servicio continúa siendo gratuito para ambos sistemas operativos.

Por otro lado, el aplicativo brinda recomendaciones a los usuarios para obtener un mejor resultado en el proceso de la digitalización, desde emplear superficies planas, limpiar el lente de la cámara, colores neutros en los ejemplares físicos y más. La pantalla de la cámara también te mostrará líneas guía para un mejor escaneo.

Al finalizar la digitalización completa, podrás darle a la opción de guardar como PDF, renombrarlo y clasificarlo en la carpeta que gustes en la nube de Google Drive, donde tendrás acceso directo y gratuito al documento